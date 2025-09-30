szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Péter elvesztett pere után üzent a bíróságnak

2 órája

Újra fenyegetőzik Ruszin-Szendi Romulusz

Címkék#botrány#Ruszin-Szendi Romulusz#Magyar Péter#fegyver

Magyar Péter pert vesztett az Indexszel szemben a Tisza-adóról szóló ügyben, a kudarc után pedig dühöngve fenyegette a bíróságokat a közösségi médiában. A bukott vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz sem maradt tétlen: sokatmondó megjegyzésével csatlakozott főnöke kirohanásához, ami korábbi botrányai fényében különösen aggasztó.

MW
Újra fenyegetőzik Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz fegyvernek látszó tárggyal egy lakossági fórumon (Forrás: Képernyőkép)

Nem viselte jól a Tisza-adó ügyében elszenvedett vereséget Magyar Péter. Miután kiderült, hogy az ítéletben nem kötelezték helyreigazításra az Indexet, a politikus dühöngve fenyegette a bíróságokat közösségi oldalán. A támadáshoz ezúttal csatlakozott bukott bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz is.

A volt vezérkari főnök Magyar Péter egyik bejegyzése alá ennyit írt: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”
 

Így fenyeget Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

A fenyegető hangnem nem először jelenik meg Ruszin-Szendi kommunikációjában. Korábban a Mandiner riporterét is fellökte, amikor az újságíró a kiszivárgott többkulcsos adótervről kérdezte.

Tavasszal pedig a szeghalmi fórumon videófelvétel bizonyította, hogy lőfegyvert viselt a ruházata alatt. Bár a balliberális sajtó igyekezett kimosdatni a botrányból, végül maga Magyar Péter buktatta le saját emberét. 

Ruszin-Szendi kénytelen volt beismerni, hogy valóban fegyverrel jelent meg a rendezvényen.

Fegyvernek látszó tárggyal a lakossági fórumon (Fotó: Képernyőkép)

Nem sokkal később újabb felvétel látott napvilágot, amelyen ismét egy gyanús tárgy rajzolódott ki a kabátja alatt. Mindezek fényében a mostani fenyegetőzés különösen nyugtalanító.

A teljes cikket IDE kattintva olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu