Sándor Fegyir szerint Magyarország a pokolba való – Menczer Tamás helyretette

Címkék#Menczer#Ukrajna#háború

Súlyos szavakkal illette Magyarországot Sándor Fegyir, ukrán nagykövet, aki a „pokol legmélyebb bugyrába” kívánta hazánkat. Menczer Tamás államtitkár határozott Facebook-posztban reagált: szerinte Magyarország mindent megtett az ukránok megsegítéséért, de első a magyar érdek, ami a béke.

MW
Sándor Fegyir szerint Magyarország a pokolba való – Menczer Tamás helyretette

Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete

Forrás: Facebook

Súlyos kijelentésekkel illette Magyarországot Sándor Fegyir ukrán nagykövet, aki szerint hazánk a „pokol legmélyebb bugyrába” való, mert nem állt Ukrajna mellé a háborúban. Menczer Tamás Facebook-posztban reagált a szavakra, visszautasítva a vádakat, és leszögezte: Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját hajtotta végre a háború kitörése után, és most is jelentős segítséget nyújt Ukrajnának.

MENCZER TAMÁS
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója

Sándor Fegyir kijelentései szerint Magyarország „szótlanul nézi” az ukránok szenvedéseit, valamint saját energiabiztonságát helyezi előtérbe. Erre reagálva a Fidesz kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:

Nos, nagykövet úr, ne hazudjon! Mi Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akcióját indítottuk a háború kezdete után. Minden lehetséges segítséget megadtunk a hozzánk menekülőknek, sőt a támogatásból Kárpátaljára és más területekre is jutott.

Menczer Tamás hozzátette, jelenleg 

Ukrajna áramellátásának mintegy 40 százaléka Magyarországon keresztül érkezik, vagyis hazánk aktívan részt vállal a szomszédos ország ellátásában.

Menczer Tamás szerint a magyar kormány elsődleges szempontja a béke:

„A háborút illetően számunkra a magyar érdek az első. Nem az ukrán. A magyar érdek a béke. Mi a béke mellett állunk. Ezért támogatjuk Donald Trumpot.”

A kommunikációs igazgató bírálta azt is, hogy 

az ukrán fél támadásokkal veszélyeztette a Barátság-vezetéket, amely Magyarország és Szlovákia energiaellátását biztosítja. „Ezzel nem az oroszoknak ártanak, hanem nekünk”

– figyelmeztetett.

A politikus kitért Sándor Fegyir azon kijelentésére is, hogy áprilisban kormányváltás jöhet Magyarországon, és egy „Brüsszel által irányított, ukránbarát bábkormány” alakulhat:

Ne reménykedjen. A magyarok az idegen érdekeket képviselőket mindig elzavarták, ez fog történni a Tiszával is.

Menczer Tamás végül megerősítette: 

a magyar álláspont Ukrajna uniós csatlakozásáról változatlan, és több mint kétmillió ember mondott már rá nemet, mert az ellentétes a nemzeti érdekekkel.

