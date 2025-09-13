szeptember 13., szombat

Vizsgálat

2 órája

Trump bejelentette, hogy nyomozást indít a Soros-birodalom ellen

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy kormánya nyomozást indít Soros György és családja ellen, akiket azzal vádol, hogy finanszírozzák az Egyesült Államokban zajló erőszakos tüntetéseket. Trump szerint a demonstrációk mögött szervezett felforgatás áll, és a Soros családot a RICO-törvény alapján kellene felelősségre vonni.

MW
Trump bejelentette, hogy nyomozást indít a Soros-birodalom ellen

Donad Trump szerint Soros György és csalédja áll az erőszakos megmozdulások mögött

Forrás: AFP

Fotó: FABRICE COFFRINI and Mandel NGAN

Donald Trump elnök azt javasolta, hogy 

kormánya indítson nyomozást Soros György és családja ellen, mert szerinte a multimilliárdos finanszírozza az országszerte zajló, erőszakossá vált szervezett tüntetéseket

 – írta a Bloomberg híre alapján a Magyar Nemzet. 

Soros György ellen indít vizsgálatot a Trump-kormány
Fotó: FABRICE COFFRINI / Forrás:  AFP

Utánajárunk Sorosnak, mert szerintem ez egy RICO-ügy ellene és mások ellen. Mert ez több, mint tüntetés. Ez valódi felforgatás

– fogalmazott Trump a Fox Newsnak adott interjújában. 

Donald Trump korábban már többször is bírálta Soros Györgyöt és annak hálózatát, az elnök Charlie Kirk halála után beszélt ismét a Soros-család tevékenységéről.

A Soros-klán tagadja a vádakat –  az ezzel kapcsolatos részletek és a cikk teljes szövege a Magyar Nemzet online felületén érhető el

