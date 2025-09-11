Szánthó Miklós: a hergelésnek, a másik emberi mivoltát megkérdőjelező hangnemnek nincs helye

Szánthó Miklós azt írta:

Charlie Kirköt, amerikai jobboldali influenszer-véleményvezért kedden megölték, merénylet áldozata lett egy egyetemi politikai fórumon. A golyó a nyakán találta el, életét a kórházban már nem bírták megmenteni. 31 éves volt, egy feleséget és két kisgyereket hagyott maga után

– tette hozzá.

Az elnökválasztási kampányban sikertelen merényletkísérlet Trump ellen – de lehet, a neki szánt golyót most Charlie Kirk kapta meg, írta Szánthó Miklós. A fotón: résztvevők a a Turning Point USA alapítója, Charlie Kirk emlékére tartott gyertyás virrasztáson 2025. szeptember 10-én Seattle-ben, Washington államban

Fotó: David Ryder / Forrás: Getty Images via AFP

A főigazgató szerint Charlie Kirk pont azzal vált híressé az USA-ban, hogy a Prove me wrong (Bizonyítsd be, hogy tévedek!) című eseménysorozattal járta főleg az amerikai egyetemi kampuszokat, köztük a liberálisokat is.

Eleinte csak kitett egy asztalt meg egy széket, leült, és bárki odamehetett vitázni, ő pedig megvédte a konzervatív-keresztény álláspontot a migráció, a genderideológia vagy éppen a nemzeti identitás kapcsán normálisan, kedvesen, gyűlölködés nélkül – fogalmazott a főigazgató.

Úgy folytatta, hogy nem ez volt az első alkalom, hogy Kirköt – vagy más jobboldali közéleti személyiséget – megtámadták ilyen vagy hasonló eseményeken a tengerentúlon.

A Black Lives Matter, a woke és a cancel culture szárba szökkenése óta rendszeressé vált az egyetemeken, fórumokon, nyilvános tereken a progresszív-baloldali fősodortól eltérő véleményt vallók lökdösése, a trágár bekiabálások, beszédeik ellehetetlenítése vagy éppen betiltása

– írta.

Hozzátette, hogy a legutóbbi hullám a palesztinpárti tüntetések kapcsán volt, amikor az amerikai zászlót égető „szabadságpárti” fiatalok ellen felszólaló zsidó egyetemistákat kezdték vegzálni rendszeresen.

Aztán az elnökválasztási kampányban sikertelen merényletkísérlet Trump ellen – de lehet, a neki szánt golyót most Charlie Kirk kapta meg

– fogalmazott, rámutatva, hogy

a Trump elleni merényletkísérletet követte a Robert Fico elleni, majd pár hete a cseh miniszterelnök-jelöltet, Andrej Babist támadták meg egy koncerten.

Szánthó Miklós bejegyzése alapján idehaza sem sokkal jobb a helyzet: a balos sajtó számára mindig nagy elégedettségre ad okot a „mocskos fideszezés” a koncerteken, amelyeken hol a miniszterelnök fejbelövését imitálják, hol arról beszélnek, hogy mi lesz akkor, ha majd felakasztják.

És ez csak a színpad lenne, elvont teátrális aktus? Nem éppen. Amit hivatalosan felmutatnak művészek, politikusok, az egy idő után tükröződik a hétköznapi cselekvésekben. Normálissá válik. Így a szeretetország jegyében nálunk még csak ott tartunk, hogy a konzervatív újságírót akasztással fenyegetik, a védelmére kelő, babát a kezében tartó kismamát meg fenyegetőleg körbeállják és megfélemlítik, vagy a fiatal jobboldali riportert taszigálja a magára kormányaspiránsként tekintő párt egyik vezetője. A Tisza rendezvényein rendszeressé vált, hogy aki nem megfelelőt kérdez Magyar Pétertől, azt legalább verbálisan abuzálják

– hangsúlyozta a főigazgató.