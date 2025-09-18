Szánthó Miklós kényes kérdéseket tett fel Magyar Péter tábornokának

Szánthó Miklós Ruszin-Szendi Romulusz legfrissebb, közösségi oldalára feltett posztjára reagált, kínos kérdéseket téve fel a Tisza politikusának – írja a Magyar Nemzet.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója beszédet mond a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferencián a Hagyományok Házában 2025. június 25-én

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

„Akkor egy újságíró-lökdösés és egy »viszket a tenyerem« glockviselés közben megkérdezhetné a kis brüsszeli tiszás kollégáit, hogy egy hónapja ugyan miért szavazták meg a migrációs paktum felgyorsítását?” – kérdezte Szánthó Miklós.

Hozzátette: „De elbeszélgethetne ugyanígy Darth Weber úrral is – Magyar Péternek biztos megvan a száma a néppárti regiszterben –, aki évek óta azon dolgozik, hogy lebontsa a magyar határvédelmet.

Aki kötelező migránskvótát és gettókat akar, aki szerint nem létezik nemzeti szuverenitás, aki a Willkommenskultur lelkes híve – és aki, igen, állandóan azért nyeszteti Magyarországot, hogy engedjük be a migránsokat.

Magyarország ma biztonságos hely – de elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk” – írta Szánthó Miklós.

„Ruszin úr, tudom, hogy nem mondhatják el, mire készülnek, mert akkor buknának, de legalább ezt vallja be” – zárta a posztját az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balazs)