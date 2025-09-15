szeptember 15., hétfő

Illegális migráció

30 perce

Szánthó Miklós: Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait (videó)

Címkék#migránshorda#határ#Szánthó Miklós

A migráció miatt Nyugat-Európa elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mondta videójában az Alapjogokért Központ főigazgatója.

MW
Szánthó Miklós: Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait (videó)

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

A „migránshordák” 10 évvel ezelőtt rohamozták meg a határkerítést Röszkénél, de Magyarország megvédte és azóta is megvédi a határait – közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

Szánthó Miklós a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne, ha napi egymillió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a háza elé.

Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig egymillió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát - tette hozzá.

„Őszintén szólva ez még mindig bőven megéri. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely. Holnap, szeptember 16-án, a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt” – fogalmazott a főigazgató.

 

