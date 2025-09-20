Szijjártó Péter az Antifa mozgalom terrorszervezetté nyilvánítását kezdeményezte az EU-ban

A tárcavezető a minisztérium MTI-hez eljuttatott közleménye szerint először is leszögezte, hogy

Magyarország határozottan elkötelezett a terrorizmus elleni küzdelem mellett, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel szigorú intézkedéseket hozott a politikai indíttatású erőszakot alkalmazó csoportok ellen.

Illusztráció

Fotó: Berit Kessler / Forrás: Shutterstock

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az úgynevezett Antifa ideológiához kapcsolódó személyek és csoportok számos terrorista támadást hajtottak végre az EU-ban, többek között Németországban, Franciaországban és Olaszországban.