ENSZ-közgyűlés

2 órája

Szijjártó: minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán üzent.

MW
Szijjártó: minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI

Fotó: Soós Lajos

„Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán hétfőn reggel.

A miniszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink.

„Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez” – tette hozzá.

„Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez, és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti”

– jelentette ki Szijjártó Péter.

„Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.

 

