Szijjártó Péter: Magyarország nem akar több nukleáris fegyverrel rendelkező államot

Magyarország álláspontja egyértelmű: nem akarjuk, hogy növekedjen azon országok száma, amelyek nukleáris fegyverrel rendelkeznek

– írta a tárcavezető.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter iráni kollégájával

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Diplomácia, nem fegyverkezés

A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a diplomáciai megoldások híve.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszternek elmondtam: továbbra is a diplomáciai megoldásnak vagyunk a hívei. Szeretnénk, hogyha a korábbi nukleáris megállapodást vissza lehetne állítani. Ez a világ biztonságához most nagymértékben adna hozzá

– fogalmazott.

Nemzetközi ellenőrzés kell

Szijjártó Péter kiemelte: helyesnek tartja, hogy Irán esetében is a korábbi nemzetközi megállapodás alapján a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelje az ország nukleáris programját. Magyarország célja, hogy visszaálljon a korábbi, békésebb állapot, vagyis a NAÜ teljes körű hozzáférést kapjon az iráni nukleáris tevékenységről szóló információkhoz.

Szijjártó Péter azt is felidézte: idén éppen száz éve, hogy Magyarország és Irán között létrejött a diplomáciai kapcsolat, amelyet a mostani helyzetben is fontos alapnak tart a két ország közötti párbeszédhez.