Szijjártó Péter: Magyarország és Románia érdekei egybevágnak az energetika területén

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Románia is nagymértékben támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtak abban is, hogy mindig segíteni fogják egymás erőfeszítéseit, hogy az atomenergiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben.

A nukleáris energia képes arra, hogy garantálja hazánk számára az olcsó, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást

− szögezte le.

Majd emlékeztetett, hogy a két ország bővítette a földgáz-összeköttetés kapacitását, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból.

A magyar-román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog, ami az egész térség áramellátását teszi kiegyensúlyozottabbá

− tudatta.

„Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is” − tette hozzá a miniszter.