Szijjártó Péter: a szívünkből szólt Donald Trump az ENSZ közgyűlésén (videó)
Miközben a nyugat-európai országok átverik a világot, a teljes orosz kőolajexportnak csak két százaléka irányul Magyarországra, az Adria vezeték pedig önmagában alkalmatlan hazánk biztonságos ellátására – reagálta az orosz energiaimport leállításával kapcsolatos amerikai elnöki nyilatkozatra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Donald Trump előző nap az orosz kőolaj és földgáz importjának beszüntetésére szólította fel az európai országokat. Emellett ugyanakkor több másik témát is érintett, amelyekkel kapcsolatban Szijjártó Péter egyetértőleg nyilatkozott, például a migráció és az erőltetett zöld ideológia ügyében.
Sok tekintetben az amerikai elnök tegnap a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén
– fogalmazott.
Majd kifejtette, hogy Európában az orosz energiahordozók vásárlása miatt állítják egyesek pellengérre Magyarországot, ezzel azt próbálva titkolni, hogy kerülőúton a nyugat-európai országok nagy többsége mind a mai napig nagy mennyiségben vásárol Oroszországból például kőolajat.
Erre bizonyíték az is, hogy a legfrissebb adatok szerint Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra (…) Ez is lebuktatja azokat a nyugat-európaiakat, akik kerülőúton, ázsiai országokon keresztül egyre nagyobb mennyiségben vásárolnak Oroszországból kőolajat
– húzta alá.
Illetve rámutatott, hogy a legnagyobb európai gazdaságok az utóbbi években a többszörösére növelték az importjukat ázsiai országokból, ahol az orosz kőolaj átcímkézésre kerül.
Mi természetesen támogatjuk Donald Trump elnök minden erőfeszítését a béke érdekében. Azonban a földrajzi helyzetünk kialakít egy valóságot, s ezt a valóságot megváltoztatni nem tudjuk
– emelte ki.
A tárcavezető ezt követően kitért azokra a bírálatokra is, amelyek szerint hazánknak a Horvátországból érkező vezetékkel lehetne és kellene kiváltani az orosz kőolaj behozatalát, de elmondta, hogy az elmúlt hetek során is folytattak teszteket, és kiderült, hogy ez egyelőre alkalmatlan Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátására.
„Az Adria vezeték arra alkalmas, amit csinál most, vagyis hogy egy kiegészítő vezeték legyen, miközben a Barátság kőolajvezeték ellátja Magyarországot és Szlovákiát”
– szögezte le. „A tesztek egyértelműen bebizonyították az elmúlt hetekben, hogy ez a vezeték a jelenlegi műszaki állapotában képtelen arra, hogy folyamatosan, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat szállítson” – folytatta.
Ez a fizikai valóság, ezt pedig figyelembe kell venni akkor, amikor az ország energiaellátását tervezzük
– tette hozzá.
A miniszter végül arról is beszámolt, hogy ezt a helyzetet már kétszer megvitatta amerikai kollégájával, legutóbb másfél héttel ezelőtt, és Marco Rubio mind a két alkalommal megerősítette, hogy figyelembe kell venni a földrajzi adottságokat és tudomásul kell venni a valóságot.
De még egyszer mondom, a nyugat-európaiak megpróbálják átverni a világot azzal, hogy azt mondják magukról, hogy nem vásárolnak orosz kőolajat, miközben azt megteszik kerülőúton, s minket vádolnak, akik pedig a teljes orosz kőolajexport 2,2 százalékát vásároljuk meg. A tények, a számok makacs dolgok
– összegzett.
Szijjártó Péter: az emberek életének megóvása nem összekeverhető geopolitikai szempontokkal
A koronavírus-járvány rávilágított, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető különböző geopolitikai szempontokkal, ideológiai megközelítésekkel – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy a nap folyamán több kísérőrendezvényen is részt vesz az ENSZ-közgyűlés keretében, egyebek mellett egészségügyi és vízgazdálkodási témában.
Előbbivel kapcsolatban emlékeztetett a koronavírus-járványra, amely szerinte rávilágított arra, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető sem a geopolitikával, sem az ideológiai megközelítésekkel.
Az emberek életének és egészségének megvédése nem politikai kérdés (…) Emlékezzünk rá, a Covid alatt Ursula von der Leyen sms-ben berendelt vakcinái nem érkeztek meg időben Európába. Az európai országok egy jelentős részében az egészségügyi ellátórendszerek rendkívül nehéz helyzetbe kerültek
– mondta.
„Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy nem csak nyugati, hanem keleti irányból is veszünk vakcinákat, s az Oroszországból és Kínából vásárolt oltóanyagok segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudjuk végrehajtani” – folytatta.
„A magyar gazdaság gyorsan újraindulhatott, Magyarországot hamar újra tudtuk nyitni. Ez az orosz és a kínai vakcinák hiányában nem tudott volna megtörténni, és sok ezer vagy tízezer magyar ember élete került volna még veszélybe” – tette hozzá.
Szijjártó Péter ezután érintette a vízgazdálkodás kérdését is, és figyelmeztetett, hogy sajnos manapság a víz is lehet konfliktusok forrása a világban, miközben az a megoldásoknak is lehetne a forrása.
Magyarország a világ élvonalába tartozik vízipari, vízgazdálkodási megoldások tekintetében. Az elmúlt években egymilliárd eurónyi kötött segélyhitel-programot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban annak érdekében, hogy olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az egészséges életet
– tudatta.
„A magyar vállalatok vízgazdálkodási technológiái lehetővé tették, hogy a világ számos pontján, alapvetően afrikai országokban az ivóvízellátás biztosított legyen olyan térségekben is, ahol korábban ez nem volt evidencia”
– hangsúlyozta.
A miniszter emellett több kétoldalú találkozóra is készül, többek között az egyesült arab emírségekbeli, a namíbiai és az új-zélandi kollégájával is egyezetni fog.
Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légiközlekedési egyezményt fog aláírni, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban pedig aláhúzta, hogy az ország a felelősségteljes politikájával nagyon fontos szerepet tölt be a közel-keleti helyzet kezelésében, megelőzve a még súlyosabb válságot.