Szórólapkampányt indít a Fidesz a Tisza-adóról (videó)

Menczer Tamás elmondta: tízezer önkéntessel négymillió postaládába juttatják el szórólapjukat, amelyen Tarr Zoltán Tisza-alelnök kijelentéseit idézik, amelyek szerint „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, illetve „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.

Mindenkinek tudnia kell arról, hogy a Tisza átver, hazudik és lenyúlja a pénzed – fogalmazott.

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón a két kijelentést elképesztő politikai vallomásként és a Tisza Párt lebukásaként említette. Hozzátette, nyilvánosságra kerültek az ellenzéki párt adóemelési szándékai, azaz hogy a személyi jövedelemadó kulcsát a jelenlegi 15 százalékról 22, illetve 33 százalékra emelnék.

Ez azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forintot vagy efölött keres havonta, csökkenne a havi bevétele, a havi jövedelme. A mi álláspontunk azt, hogy ezt mindenkinek tudnia kell - jelentette ki Menczer Tamás.

Elmondta, hogy a "Tisza-adó" egy átlagosan kereső kétgyermekes család esetében csaknem hárommillió forint nettó keresetcsökkenést jelentene évente. Ugyanez egy diplomás átlagbért keresőnél mintegy egymillió, egy rendőrnél majdnem 400 ezer, egy autóbuszvezetőnél 254 ezer, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig csaknem 1,3 millió forint.

Egy rossz döntés, és jön a Tisza-adó – idézte a szórólap szövegét a politikus. Hangsúlyozta, az is kitudódott, hogy az Európában legalacsonyabb, jelenleg 9 százalékos társaságiadó-kulcsot 25 százalékra emelnék, ez pedig megpecsételné a vállalkozások sorsát, míg az orosz gázról való leválás miatt három és félszeresére emelkedne a lakosági rezsi ára. Az orosz kőolajról való leválás „ezerforintos benzinárat hozna magával” – jegyezte meg Menczer Tamás.

Kiemelte:

a magyar embereknek kárt okozó tervezett intézkedések pontosan megegyeznek azzal a forgatókönyvvel, elváráslistával, „amit a brüsszeliek évek óta követelnek tőlünk, de a szuverén és magyar érdeket védő Orbán-kormány ezeket nem teljesíti, ezeknek ellenáll”, de a Tisza Párt végrehajtaná ezeket.

Menczer Tamás a sajtótájékoztatón vitatkozott Tarr Zoltán azon kijelentésével is, hogy uniós csatlakozásával Magyarország lemondott szuverenitása egy részéről. A fideszes politikus kijelentette, nem ez történt, hanem „az történt, hogy bizonyos jogköröket közösen gyakorlunk, de semmilyen jogkörről nem mondtunk le”. Ez egy nagyon súlyos politikai felfogásbeli különbség – fűzte hozzá.