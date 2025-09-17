szeptember 17., szerda

Őszödi beszéd

15 perce

Tarr Zoltánnal a gyurcsányi útra lépett a Tisza Párt

Címkék#Tarr Zoltán#Gyurcsány Ferenc#Boros Bánk Levente#őszödi beszéd

A Tisza Párt alelnöke etyeki beszédében ugyanúgy beismerte, hogy becsapják az embereket, mint Gyurcsány Ferenc az őszödi beszédében. Egy különbség azonban van: Tarr Zoltán mindezt a választások előtt tette meg.

MW

Csak az időzítésben van különbség Gyurcsány Ferenc őszödi és Tarr Zoltán etyeki beszéde között, hiszen amíg a bukott miniszterelnök visszamenőlegesen ismerte be, hogy a kampányban megtévesztették a választókat, addig a Tisza Párt még a választások előtt – mutatott rá Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai-elemzési igazgatója, akit a Magyar Nemzet az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülésének évfordulója alkalmából kérdezett.

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án.
Fotó: MTI/Purger Tamás

Az elemző hangsúlyozta, az őszödi beszéd a hazugságok beismerésével olyan társadalmi felháborodást váltott ki, amit az akkori kormánypártok nem tudtak kezelni. Ahogyan a bukott kormányfő szóhasználatában az országról, a kormányzásról és a választókkal való bánásmódról beszélt, az önmagában vérlázító volt. Azt bizonyította be, hogy lenézik az embereket, butának, egyszerűnek tartják őket, akikkel mindent meg lehet csinálni. 

Most Tarr Zoltán esetében sem menthető a helyzet, mert ugyanazt mondta el, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, és mivel a baloldali sajtó nem tudja mentegetni, inkább elhallgatja. Ezzel a választókat ismételten hülyének nézik, azt feltételezve, hogy nem látnak át a szitán és mindent megtehetnek velük. Valójában viszont az történt, hogy Tarr Zoltán beszámolt Magyar Péter és pártja jövőbeli cselekvési terveiről és hozzáállásáról az etyeki beszédében

– világított rá Boros Bánk Levente.

Szerinte a ma 19 évvel ezelőtt nyilvánosságra került őszödi beszéd viszonyítási alap, mert méltán nevezhető a magyar politikatörténet legnagyobb politikai botrányának. Bár már egyre kevesebben emlékeznek rá, egy olyan fordulópont volt, ami rányomta a bélyegét Gyurcsány Ferenc személyére és a balliberálisok kormányzási módszereire. A beszéd nyilvánosságra kerülése annak lett a megerősítése, amit az emberek a saját szemükkel láthattak és gondolhattak, miután 2006-ban újraválasztották az MSZP–SZDSZ-koalíciót. Ezelőtt a balliberális kormány tagadta, hogy bármilyen megszorításra készült volna, ám ennek az ellenkezőjét tették, ami nyárra már mindenkinek világossá vált, hiszen az emberek a saját bőrükön tapasztalták – idézte fel az igazgató.

 

Ez örökre megbélyegezte Gyurcsány Ferencet

Ebben a beszédben Gyurcsány Ferenc regnáló kormányfő a saját szavaival tette egyértelművé, hogy választási csalást követtek el és hazudtak az embereknek, hiszen nem arról beszélt, amit tudtak vagy amit terveztek – emelte ki Boros Bánk Levente. Majd rámutatott:

emiatt az őszödi beszéd Gyurcsány személyére égett, és végül ez eredményezte az MSZP–SZDSZ-kormány bukását, valamint a Fidesz 2010-es első kétharmados győzelmét. 

Az emberek életükben először azzal szembesültek, hogy egy balliberális politikus bevallotta: becsapta őket, ezért rezonál az őszödi beszéd még napjainkban is. Ez törte derékba Gyurcsány Ferenc politikai karrierjét, amit a bukott kormányfő 2024 elejéig próbált visszaépíteni. Ez majdnem sikerült neki, hiszen maga alá gyűrte a balliberális pártokat, az őszödi beszéddel saját magára sütött bélyeget viszont soha nem tudta lemosni – jelezte.

Az igazgató úgy vélte, hogy a beszéd egyesítette és feltüzelte a jobboldali tábort, illetve hosszú időre megpecsételte a balliberálisok sorsát, mert Gyurcsány Ferenc azzal, hogy nem távozott a közéletből, folyamatos hivatkozási alapot teremtett a jobboldalnak a baloldallal szemben. 

A balliberálisok sosem tudták ezt feldolgozni és soha nem tudtak elszámolni vele. 

Emellett az őszödi beszéd jól jelezte a két politikai oldal máig ható érvényességű mentalitásbeli különbségét, a két kormányzati filozófia közötti eltéréseket. A baloldallal ellentétben a Fidesz nemcsak a saját hibáiból – például a 2002-es választási vereségből –, hanem mások hibáiból is megtanulta, hogy miként nem szabad kormányozni és lenézni a választókat – fogalmazott Boros Bánk Levente.

 

