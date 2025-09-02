szeptember 2., kedd

Tények

1 órája

Menczer Tamás bemutatta: ezt jelenti számokban a Tisza-adó (videó)

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában hangsúlyozta, hogy több millió embernek jelentene komoly érvágást Magyar Péter pártjának kiszivárgott progresszív adózási terve. Menczer Tamás konkrét számokkal mutatta be, hogy mit jelentene a Tisza-adó.

MW
Menczer Tamás bemutatta: ezt jelenti számokban a Tisza-adó (videó)

A Tisza-adó hátrányait Magyar Péterék hazugságai sem tudják eltagadni

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

„A Tisza Párt brutális adóemelésre készül” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán. 

MAGYAR Péter; TARR Zoltán
Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án 
Fotó: Purger Tamás / Forrás:  MTI

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt is elmondta, hogy a társadalom különböző rétegeinek mit is jelentene Magyar Péterék több kulcsos, progresszív adórendszere.

A Tisza-adó miatt egy átlagkeresetű szakorvos évente több mint 3 millió forintot veszítene, egy gépészmérnök évente 652 ezer forintot, egy közgazdász évente több mint 1 millió forintot, egy tanár évente 364 ezer forintot veszítene

 – ismertette a kommunikációs igazgató. 

„Tehát a Tisza-adó miatt súlyos százezrek és millió forintok kerülnének el az emberektől, vennék el a tiszások az emberektől”

– hangsúlyozta a politikus. 

Az is biztossá vált, hogy a tiszások becsapnak, hazudnak és átvernek. Ígértek már mindent. Volt itt örök élet, ingyen sör. Minden volt már. Ehhez képest mi derült ki? Adót akarnak emelni brutális mértékben

– fogalmazott. 

Menczer  arra is rámutatott, hogy 

mindezt azért csinálják, mivel Brüsszel ezer éve ezt akarja. 

A brüsszeli „javaslatokban” és utasításokban ezer éve ott van: a pénzt az emberektől elvenni, és akkor lehet kedvezni a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek

 – szögezte le.

Az is biztos, hogy ezt nem a Fidesz találta ki, nem mondhatják, hogy ezt a Fidesz találta ki, meg a mesterséges intelligencia, meg Óz, a nagy varázsló 

– jelezte Menczer Tamás. 

„Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke és EP-képviselője maga vallotta be és mondta el, hogy ezt akarják csinálni és ezt akarják megvalósítani”

– emlékeztetett. 

Meg kell őket állítani és meg is fogjuk állítani

 – tette hozzá.

 

