szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukott

26 perce

A saját szállodája leplezte le a Tisza Párt új alelnökét

Címkék#Forsthoffer Ágnes#rendezvény#Magyar Péter

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke azt állította, hogy egy állami cég a politikai szerepvállalása miatt mondta vissza foglalásukat az egyik szállodájában, ám hamar kiderült: szavai nem felelnek meg a valóságnak.

MW
A saját szállodája leplezte le a Tisza Párt új alelnökét

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke

Forrás: MW

Fotó: Mirkó István

A Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt próbálta elhitetni Magyar Péter híveivel, hogy egyik szállodájában egy állami vállalat mondta vissza foglalását, miután ő nyilvánosan kiállt a pártelnök mellett. A történetet úgy állította be, mintha ezzel komoly anyagi kár érte volna a céget.

Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke és Magyar Péter
Forrás: Facebook

Csakhogy hamar kiderült: 

Forsthoffer állításai nem felelnek meg a valóságnak. Vagy nem ismeri a saját szállodájának foglalási feltételeit, vagy szándékosan próbált hangulatot kelteni a kormány ellen. Még a saját szállodája is cáfolta őt.

A lebukásról Deák Dániel osztott meg videót a közösségi oldalán. A Magyar Nemzet emellett megkereste a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét is, hogy egyértelműen tisztázza az ügyet. A lap értesülései szerint egyébként a TV2 lehetett az a cég, amelynek foglalásáról Forsthoffer beszélt – ők azonban másképp emlékeznek a történtekre.

Magyar Péter új alelnöke azt állította, hogy a rendezvényt felsőbb utasításra 16 órával az esemény kezdete előtt mondta le a cég, mindezt egy nappal az után, hogy a Tisza-vezért bemutatta őt, mint új alelnöke.

A saját hotele buktatta le Forsthoffer Ágnest, erről bővebben ITT olvashat.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu