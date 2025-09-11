A Tisza Párt hívei nem fogták vissza magukat Charlie Kirk tragédiája után

Mint ismert, a kórházba szállítást követően meghalt Charlie Kirk, akire egy egyetemi rendezvényen rálőttek. A tragédia után a balliberális nézeteket vallók az interneten vállalhatatlan kijelentésekkel reagáltak, a világhálót gyűlölettel teli kommentek árasztották el – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt egyik szimpatizánsa, akinek a profilképe is a párt logója, ezt írta: