szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Politikai haszonszerzés

14 perce

Pártlogó a csomagon: törvényt sért a Tisza Párt kisiskolásokat célzó akciója

Címkék#Tisza Párt#pártlogós#kisiskolás#csomag#Magyar Péter

A Magyar Nemzet a Tűzfalcsoport cikkére hivatkozva arról ír, hog Magyar Péter pártjának egyik helyi szervezete pártlogóval ellátott iskolai ajándékcsomagokat készített ez pedig szembe megy a jogszabállyal. Az akcióval a kisiskolásokra pályázó Tisza Pártot azonban ez sem riasztja vissza: a politikai haszonszerzés érdekében nem válogatnak az eszközökben – hívja fel a figyelmet a lap.

MW
Pártlogó a csomagon: törvényt sért a Tisza Párt kisiskolásokat célzó akciója

A Magyar Péter vezetette Tisza Párt a jogsértéstől sem riad vissza a politikai hszonszerzés érdekében

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Törvénysértő politikai akció körvonalazódik Magyar Péter folyamatosan csökkenő támogatottságú pártja körül. A baloldali párt egyik Tisza-szigete egy új módszert dolgozott ki a számukra kellemetlen tendencia megállítására: pártlogós csomagokkal készültek az iskolásoknak. 

A jelek szerint a Tisza Párt helyi szervezetei számára nem jelent akadályt az, hogy a köznevelési törvény egyértelműen tiltja a pártok és politikai szervezetek jelenlétét, megjelenését az oktatási intézményekben 

– mutatott rá a Tűzfalcsoport cikke, amit a Magyar Nemzet szemlézett. 

A Tisza Párt mr a kisiskolásokra is kivetette a hálóját
Forrás:  Magyar Nemzet

A Magyarkőris Tisza-sziget által a Talpra Magyarok Facebook-csoportban közzétett képek bizonyítják, hogy 

Magyar Péter baloldali pártja a törvényeket figyelmen kívül hagyva – és amennyiben kiosztják –, azokat megsértve iskolás gyermekeknek szánt csomagokat állított össze. 

Ezt pedig a törvény világosan tiltja – természetesen a jogsértés csak a csomagok ténylegesen kiosztása esetén valósul meg, amelyre egyelőre nincs bizonyíték, azonban elkészítették őket, és nyilvánosan vállalták, hogy iskolásoknak szánják azokat. Már ez a tény is jogi és erkölcsi aggályokat vethet fel, ugyanakor arra is bizonyíték, hogy 

a Tisza Párt világos szándéka nem csak közvetlenül az iskolás gyermekek megszólítása és befolyásolása, hanem ezáltal a szüleik elérése politikailag

 – olvasható a cikkben, amit teljes terjedelmében, a további részletekkel IDE kattintva olvashat el. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu