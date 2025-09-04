49 perce
Felgyorsulhat a Tisza Párt mélyrepülése az elemző szerint
Az Alapjogokért Központ elemzője szerint Magyar Péter pártjának a hónapok óta tartó mélyrepülése felgyorsulhat. Zila János ennek okát a Tisza Párton belüli konfliktusokban, a fokozódó feszültségekben látja.
Magyar Péter agresszív viselkedése is oka a mélyrepülésnek az elemző szerint
„Amikor ilyen csalódások érnek egy tábort, akkor annak tagjai már sokkal kevésbé lesznek hajlandóak elnézni azt a megalázó és agresszív bánásmódot, amiben Magyar Péter a hírek szerint részesíti őket, így nem csoda, hogy megindul a lemorzsolódás, ami korábban inkább csak a tűz közelében lévőket érintette, mint Vogel Evelin vagy Farkas Dezső, akik nagy dózisban és szűretlenül kapták a nyakukba a pártelnök durva viselkedését – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért központ elemzője.
Kiemelte, a hónapok óta látható tendenciák alapján, ha
nem történik jelentős változás, a Tisza Pártot sújtó negatív folyamatok felgyorsulhatnak.
Ennek egyik jele lehet Zila szerint, hogy Magyar Péter bejelentette, Kötcsére hívja balhézni híveit, amellyel egy jól ismert, korábban gyakran alkalmazott baloldali forgatókönyvet követ.
Az elemző úgy látja, hogy Magyar Péter és a Tisza párt legnagyobb problémája, hogy a pártelnök politikai karaktere egy olyan helyzetben épült fel, amikor az ellenzéki érzelmű választók hosszú ideje azt tapasztalták, hogy az addigi baloldali szereplők nem kínálnak számukra érdemi alternatívát, az ebből fakadóan felgyülemlett frusztráció pedig, amit a koronavírusból, a háborúból és az elhibázott szankciókból fakadó válságok tovább erősítettek, sokakat aktivizált.
Magyar Péter azt adta el egy ideig relatíve sikeresen, hogy ő érti ezeket az érzelmeket, és valami újat tud kínálni a politikai piac körülírt részén. Idén tavasszal azonban az ukrán kémbotrány megingatta ezt a róla kialakított képet, mert azt a benyomást erősítette vele kapcsolatban, hogy annyira szoros kapcsolatba került Brüsszellel és Kijevvel, hogy ezen szereplők kedvéért vagy nyomására kész szembefordulni a választók többségével egy olyan ügyben, ami nagyon erős hatással bír a körülményeikre
– tette hozzá az elemző, aki szerint a tavaszi siker után a Tisza Párt szimpatizánsainak láthatóan kijózanító pofont jelentett a Tisza-adó ügye.
