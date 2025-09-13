szeptember 13., szombat

Politikai gyilkosság

1 órája

Transznemű partnere volt Charlie Kirk merénylőjének

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson élettársáról kiderült, hogy épp nemváltáson megy át.

MW

Charlie Kirk feltételezett gyilkosa, Tyler Robinson transznemű partnerrel élt együtt, aki éppen férfi-nő átalakuláson ment keresztül – írja a The New York Post hatósági értesüléseire hivatkozva a Magyar Nemzet.

Right-wing Trump ally Charlie Kirk shot dead at US university
Tyler Robinson, Charlie Kirk feltételezett gyilkosa egy tévé képernyőjén az Egyesült Államokban
Fotó: Patrick T. Fallon / Forrás: AFP

Az illető, akinek kilétét még nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, teljes mértékben együttműködik az FBI-jal a konzervatív aktivista meggyilkolásával kapcsolatos nyomozásban – közölték bennfentes források.

Az üzenetek, amelyeket a transznemű személy Robinsonnal váltott, segítették a szövetségi hatóságokat a gyilkossággal vádolt személy elfogásában.

Hogy milyen információk voltak a gyilkos és a partnere között váltott üzenetekben, megtudhatja IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet cikkéből, ahogy azt is, milyen párbeszéd zajlott a konzervatív aktivista, Charlie Kirk és egy, az előadásán részt vevő személy között, amikor a halálos lövés eldördült.

 

