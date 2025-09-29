Trump és Orbán kapcsolata megingathatatlan

A baloldali média álságos mosoly közepette adott hírt arról, hogy az Egyesült Államok elnöke az orosz energiahordozók felvásárlásának beszüntetésére szólította fel a NATO tagjait és az európai országokat. Sokan már az Orbán Viktor és Donald Trump közötti jó viszony megromlásáról fantáziáltak, az igazság azonban nem állhatna távolabb a valóságtól – írja a Magyar Nemzet.

Magyarország és az Egyesült Államok viszonya nem volt jónak nevezhető a demokrata elnök, Joe Biden kormányzása alatt. David Pressman volt amerikai nagykövet számtalan alkalommal bírálta nyíltan a magyar kormányt. Ez azonban egy csapásra megváltozott, amikor Joe Biden elveszítette a választást.

Orbán Viktor már a kampány első napjaiban jelezte, hogy Donald Trumpot szeretné az elnöki székben látni.

Akkor ezt a lépést sokan üdvözölték mind a jobb-, mind pedig a baloldalon. Az indokok azonban eltérőek voltak, Donald Trump politikája ugyanis számtalan ponton egybevág a magyar kormány érdekeivel és értékeivel. A baloldalon azonban abban reménykedtek, hogy ez a korai állásfoglalás „elnyeri majd méltó büntetését”, ha Kamala Harris kerül az elnöki székbe.

A Demokrata Párt azonban elszámolta magát, Donald Trump pedig történelmi győzelmet aratott.

Trump mellett nem sokan álltak ki

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azon kevés hivatalban lévő vezetők közé tartozott, akik már az első percektől Donald Trump mögött álltak. Orbán a 2016-os választási kampányban is a republikánus jelölt mellett állt, többször hangoztatva, hogy egyetért Trump elképzeléseivel:

a határvédelem;

a genderideológia

és a baloldali hálózatok felszámolásának szükségessége terén.

Később aztán, amikor Trump újra elindult az elnöki székért, szintén az elsők között biztosította támogatásáról Orbán.

Orbán Viktor kemény ember, okos ember. Azt mondta, hogy Trumpra van szükség elnökként, mert tőle Kína és Észak-Korea is félt. Oroszország is félt

– méltatta a magyar miniszterelnököt Donald Trump az elnökjelölti vitán Kamala Harisszel.

Az egyre fontosabb kapcsolat azonban felértékelődött 2016 óta, hiszen 2022-ben Oroszország háborút indított Ukrajna ellen. Ennek kapcsán a magyar kormány mindig is határozottan a béke mellett foglalt állást, és ugyanezt tette Donald Trump is.

Az amerikai elnök már a választási kampányban is többször jelezte: az ukrán háború nem törhetett volna ki az ő elnöksége alatt.

Trump emellett azt is leszögezte, hogy megválasztása esetén prioritásként fogja kezelni a háború lezárásának kérdését.