Új modellben látja az EU jövőjét Orbán Viktor (videó)

Pedig a terv az volt, hogy egy Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő szabadkereskedelmi övezet lesz, de ezt nem sikerült felépíteni. Mind az oroszokat, mint a törököket elvesztettük – tette hozzá.

Európa azért nem lett vezető világgazdasági tényező, mert létrejött egy politikai unió, és van közös monetáris politika, de nincsen közös költségvetési politika. Csak idő kérdése, hogy az euró meg fog reccsenni. Mindebből az következik, hogyha sikerül elfogadni a 2028-2035-ös uniós büdzsét, akkor az lesz az utolsó hétéves költségvetés, ha minden így marad. Ebből a helyzetből a kiút az lehet, ha az EU-t alapjaiban újraszervezzük

– mondta Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy ehhez egy nagyon komoly átszervezés kell.

A katonai és az energiabiztonság kérdése lenne az egyik kör, a második kör a közös piac lenne, a harmadik kör azon országok együttese, akik közös pénzt is akarnak, a negyedik kör pedig azon országok csoportja lenne, akik politikailag is együtt akarnak működni.

Orbán Viktor szerint, ha át tudunk állni egy ilyen együttműködésre, az EU csak akkor élheti túl a következő tíz évet.