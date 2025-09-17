szeptember 17., szerda

Döbbenet

55 perce

Újabb felvétel: Magyar Péter mellett állva is viselhette fegyverét Tokatábornok

Címkék#Ruszin Szendi Romulusz#rendezvény#Magyar Péter#fegyver

Máskor is éles fegyverrel jelenhetett meg rendezvényeken Ruszin-Szendi Romulusz.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése komoly kockázatot vet fel

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Máskor is hordhatta fegyverét egy nyilvános rendezvényen Ruszin Szendi Romulusz – derül ki a Magyar Nemzethez eljuttatott felvételből. Nagyon úgy tűnik, hogy a Tisza Párt korábbi gyűlésén Magyar Péter mellett is fegyverrel pózolhatott Ruszin-Szendi Romulusz, itt vannak a képek, mindenki eldöntheti, hogy mi lehet Ruszin-Szendi Romulusz kabátja alatt.

Korábban erről írt a Honvédelmi miniszter is, aki szerint Ruszin-Szendi már akkor is fegyvert viselt, amikor civilként egy vacsorán egy volt vezérkari főnök születésnapját ünnepelték. Jelen volt minden volt vezérkari főnök a feleségével együtt egy HM-ingatlanban, ahol külön felszólításra sem volt hajlandó megválni éles lőfegyverétől és emiatt intézkedni kellett.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. 

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

A teljes cikket, a képeket és a videót itt tudja megtekinteni. 

