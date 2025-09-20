Egy rossz választás Magyarországot is bevándorlóországgá teheti

Tíz éve védi Magyarország a déli határait, és az elmúlt évtized bebizonyította, milyen súlyos következményekkel járhat a kontrollálatlan bevándorlás – mondta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ főigazgatója a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója

Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: Magyar Nemzet

„A migráció gyorsan ölő méreg – ezért indítottuk a kampányt a röszkei csata évfordulójára időzítve. A jogi és fizikai határzárnak, valamint a „zéró migráns” politikának köszönhetően ma Magyarország biztonságos hely. De egy rossz döntés, és mi is bevándorlóország leszünk”

– hangsúlyozta Szánthó Milkós.

A főigazgató szerint Nyugat-Európa példája figyelmeztető. Nemtörődömségből vagy szűklátókörűségből a demográfiai és munkaerőpiaci problémákat migrációval próbálták kezelni. A bevándorlók első generációja még hálás volt, de a kontinens szellemi kiüresedése, történelmének és hagyományainak megtagadása, valamint a túlzott politikai korrektség miatt kialakult helyzet veszélyes.

A kritikus létszám elérése után a bevándorlók birtokba vették városrészeket, saját közösségeiket szervezték, és elvetették a szabálykövetés alapvető mércéit. Ennek kifejeződése a terrorizmus, a migránsbűnözés, a vandalizmus, és a kulturális átalakulás

– mutatott rá.