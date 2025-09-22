szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok órája

44 perce

Vitályos Eszter: a családok számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó bevezetése (videó)

Címkék#Vitályos Eszter#Németh Balázs#Sztojka Attila

A Harcosok órája hétfőn két politikust látott vendégül: elsőként Vitályos Eszter kormányszóvivő mondta el a gondolatait a baloldali újságírásról, illetve a hétvégi DPK-gyűlésről, majd Sztojka Attila államtitkár következett, aki arról is beszélt, hogy a baloldal szalonrasszista magatartást tanúsít.

MW
Vitályos Eszter: a családok számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó bevezetése (videó)

Vitályos Eszter és Németh Balázs a Harcosok órája műsorában

Forrás: Facebook

Vitályos Eszter kormányszóvivő volt Németh Balázs első vendége: a Harcosok órája című műsorban ezúttal is a legfrissebb közéleti híreket és álhíreket tették helyre. 

A műsorban elsőként a vasárnapi józsefvárosi választás, illetve annak baloldali médiavisszhangja került szóba.

Már maga a szóhasználat is sokatmondó, miután úgy fogalmaznak a 444 cikkében, hogy »verte« a kutyapárti jelölt a fideszest

– reagált Vitályos Eszter az időközi választás kapcsán a portál beszámolójára. Ugyanis a megméretésen a Fidesz–KDNP győzött Józsefvárosban, ám a világos eredmény ellenére a 444 egy kamuhírt tett közzé, és azt írta: Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben.

Noha egy óra múlva már frissítették a cikket, és azzal mentegették magukat, hogy egy részeredményt közöltek, a címet még sokáig eredeti formájában hagyták.

Vitályos Eszter szerint ez az úgynevezett vágyvezérelt újságírás.

Németh Balázs és vendége felidézte: nem ez az első baklövése és álhíre a 444-nek, nemrég Ruszin-Szendi Romuluszt próbálták oltalmazni a fegyverviselési botránya kapcsán, és arról írtak, „csupán egy árnyék vetült a volt vezérkari főnök” pulóverére, amely alatt valójában fegyver lapult.

A műsorban a vasárnap esti, a Hősök terén megtartott baloldali tüntetésről is esett szó: Németh Balázs megjegyezte, igencsak furcsának tartja, hogy a gyűlölet ellen tüntettek azok, akik a liberalizmus nevében folyamatosan hergelnek és gyűlölködnek.

Azok a politikai aktivisták álltak színpadra és próbáltak megható dolgokat mondani könnyekkel küszködve, akik egyébként gyalázkodnak, erőszakra buzdítanak és ocsmány posztokat tesznek ki

– fűzte hozzá a kormányszóvivő.

Azzal kapcsolatban, hogy valóban megtelt-e a Hősök tere, mint ahogyan azt a baloldali portálok állították, a műsorban emlékeztettek: maga Nagy Attila Tibor politikai elemző cáfolta ezt az állítást, aki képekkel is bizonyította, hogy nem egészen úgy volt, mint ahogy a baloldali média előadta.

„Ezt megszokhattuk már, hogy jól beállított képeket próbálnak manipulálni” – mondta Vitályos Eszter.

Különösen képmutató a vasárnap esti tüntetés a baloldali aktivistáktól, miután akasztással fenyegették Lázár Jánost vagy a civileket Kötcsén, Amerikában pedig kivégezték Charlie Kirköt.

Az, hogy melyik oldalhoz kötődik a gyűlölet és az uszítás, az én fejemben már réges-rég eldőlt

– jegyezte meg Németh Balázs. Vitályos Eszter szerint már a 2022-es országgyűlési választáson is lehetett tapasztalni, hogy jelen van a politikai erőszak, de most sokkal erősebb. „A Tisza Párt megjelenéséhez kötöm ezt” – mutatott rá, hozzátéve:

A patrióta oldal képviselői korábban is kaptak fenyegetéseket, de ilyen szintű gyűlöletcunamit korábban nem tapasztaltak.

Vitályos Eszter a hétvégi DPK-találkozóról elmondta, felemelő volt együtt énekelni a Himnuszt, és megérti, hogy ez némi izgalmat vált ki a baloldalból. „Óriási ereje volt annak, hogy 12 ezer ember volt együtt jelen” – jelezte.

Csupa mosolygós ember és rengeteg olyan közszereplő volt jelen, aki egyáltalán nem foglalkozik politikával, mégis ott volt

– mondta a kormányszóvivő.

Magyar Péter megjegyzésére, miszerint Orbán Viktor „egy hanyatló politikus”, Vitályos Eszter a következőképpen reagált: „Szeretnék én olyan hanyatló politikus lenni! Bár én sem panaszkodom, de azt az aktivitást és azt a politikai motiváltságot, amit a miniszterelnökön lehet látni, azt keveseken látni” – mondta.

A műsorban szó esett a Tisza-adóról is: Vitályos Eszter leszögezte, nem fogják engedni, hogy a progresszív adót bevezessék. Felidézték azt a közvélemény-kutatást is, amely szerint a tiszások több mint 55 százaléka támogatja is a többkulcsos adórendszer bevezetését.

A Tisza-szimpatizánsok elkezdtek összevissza beszélni, mert nem tudták eldönteni, mi az irány, mások pedig beleálltak, hogy ez a jó irány és az egykulcsos az hülyeség

– sorolta a kormányszóvivő.

Németh Balázs arra is kitért, hogy folytatódik Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusának mosdatása: a baloldali médiumok szerint csupán egy szabálysértési eljárással kell szembenéznie a volt vezérkari főnöknek.

Felidézték, a miniszterelnök kapcsán sokszor felmerült, hogy mit visel a zakója alatt, hogy golyóálló mellényt hord, miközben épp a tiszás nézőközönségnek lenne szüksége golyóálló mellényre, miután Ruszin-Szendi fegyverrel az oldalán jár az emberek között.

Megálljt kell ennek parancsolni, nem lehet hagyni, hogy nézetkülönbségek miatt egymás torkának ugorjanak az emberek

– húzta alá a kormányszóvivő, aki szerint Magyar Péter egy pici figyelemért cserébe bármire képes.

Vitályos Eszter és Németh Balázs a 13. havi nyugdíj kapcsán kifejtette, azt a Bajnai-kormány vette el, a Fidesz pedig visszaadta.

„2010-ben kötöttünk egy szövetséget a nyugdíjasszervezetekkel, ennek minden egyes pontját betartjuk azóta is, ennek volt a része, hogy a 13. havi nyugdíjat visszaadjuk” – közölte Vitályos Eszter, hozzátéve, hogy most fog érkezni a novemberi nyugdíjjal az a kiegészítés, ami az infláció miatt éri az időseket, ez átlagosan 47–51 ezer forint között van. Ugyanakkor már érkeznek az élelmiszer-utalványok is, amelyeket az év végéig lehet beváltani.  

A műsor második részében Sztojka Attila, a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár volt a vendég.

Az államtitkár elsőként arról beszélt, mennyire fontos, hogy a társadalom különböző szegmensei is hallassák a hangjukat. Példaként elmondta: a hétvégén felemelő érzés volt látni, hogy egy értékrendért áll ki több ezer ember. Beszélt arról is, hogy a Fidesz jelöltje nyert Józsefvárosban.

Mi, akik konzervatív gondolkodásúak vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy csendes többség vagyunk, és ebből nagyon komoly hangos többséget kell szervezni, ez volt a hétvégi DPK-találkozó egyik üzenete is

– mondta.

A józsefvárosi időközi választás kapcsán elhangzott: sok a cigány származású lakó a kerületben, és a baloldalon arról írtak, szavazatokat vásárolt a Fidesz.

Az elmúlt 16 évben a baloldal mindig mást okol a saját vereségéért. Nem tartanak önvizsgálatot. A baloldal szalonrasszista magatartást tanúsít, lebecsüli a romákat, amiért a romák képesek megbüntetni ezeket az embereket. A keresztény konzervatív értékrendért a romák kiállnak, ez vitathatatlan tény

– mondta Sztojka, példaként említve a liberális humoristákat és Magyar Pétert is.

Felidézte, hogy a 2022-es választáson a romák által sűrűn lakott településeken a Fidesz nyert, ez is mutatja, hogy a cigányság kiáll a konzervatív értékrend mellett. Kitért arra, a Tisza Párt esetében nem lehet meghatározni az értékrendet. Külföldi befolyással rendelkeznek, roma vonatkozásban pedig látható, hogy azok a romák bukkannak fel Magyar Péter mellett, akik az elmúlt évtizedben a liberális vagy a baloldal mellett tűntek fel. „Ők zsákutcába vezették a roma közösséget” – mondta.

Hozzátette, egy hazugságdömping, egy kész átverés show a Tisza Párt.

Sztojka az átverés egyik példájaként említette a Tiszában aktív Bódis Krisztát.

– Mi a szegénységben élők számát egymillióval csökkentettük, és ugyanennyivel növeltük a dolgozók számát – hangsúlyozta, felidézve, a baloldali hozzáállás a segélyezésre épült, arra, hogy ne dolgozzanak, inkább várják a postást. De – mint mondta – ez a polgárosodást gátló, elnyomó folyamat nem csak a romákra vonatkozott.

A mi polgárosodási folyamatunk eredménye, hogy egyre nagyobb arányban vannak jelen a romák a felsőoktatásban, a különböző munkaterületeken, hogy egyre több a roma származású polgármester

– mondta Sztojka.

A magyar–cigány ellentétről azt mondta, sok lépést tettek ennek felszámolásáért az elmúlt években. Vannak emberek, akik ezt az ellentétet szándékosan gerjesztik, ez az ellenzék eszköze, mi viszont azért dolgozunk, hogy a cigányság vegye a saját kezébe sorsának irányítását, és nemzetben gondolkodjék maga is. Ez a polgárosodás feltétele, mutatott rá az államtitkár.

A Tisza adóemelési terveiről elmondta, a progresszív adóemelés a cigányságot is érintené. Kifejtette: Tarnazsadányban járt, ahol a közösség saját kezébe vette az irányítást, van is ott egy cég, ahol több százan dolgoznak, nettó 400 ezer forintot keresnek. – Ez a bruttót nézve bőven belecsúszik a Tisza adóemelési terveibe, azaz, ezeknek az embereknek csökkenne a nettó fizetése – mondta, jelezve, ez a bérek versenyhelyzetét is veszélyeztetné.

Sztojka azt is elmondta, ő évek óta járja az országot, és látja, hogy a helyiek ismerik a saját országgyűlési képviselőjüket, nem igaz, hogy a kormány nem ismeri a cigány településeket és nem látogatja azokat.

A droghelyzetről azt mondta, azzal, hogy szigorították a büntetési tételeket, szemben a nyugati liberalizálással, jobb a helyzet. – Ez a fajta droghasználati folyamat visszaszorulóban van, és ezt a folyamatot végig fogjuk vinni. Zéró toleranciát hirdettünk ebben, és láthatók a megtisztulás jelei is. Visszatartó erő a szigorítás, és az, hogy az emberek rájönnek, a drogozással ártanak maguknak, a családjuknak, a környezetüknek – fogalmazott.

Arra reagálva, hogy egy cigány ember kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben, mire a tiszások gyűlöletcunamit ontottak a közösségi térben a cigányokra, azt mondta, ez a mocskolódás ebből a körből indul ki, ráadásul ezen gyűlölködő magatartás miatt ugyanez a kör azt hirdeti, hogy ez egy rasszista ország, ahol nem szeretik, tisztelik a cigányokat.

Azt látjuk, hogy a csendes többség a mi oldalunkon áll, ők egy normális, fejlődő országot látnak, ezzel szemben a Facebookon arc és név nélkül emberek sértő magatartást tanúsítanak, ami tömegpszichózist okoz. Fontos, hogy a csendes többség egyre hangosabb legyen 

– hangsúlyozta Sztojka Attila.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu