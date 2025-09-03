szeptember 3., szerda

Hilda névnap

26°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háború és sorozás

18 perce

Zelenszkij politikája miatt menekül az ukrán lakosság

Címkék#menekül#Alekszandr Dubinszkij#Zelenszkij#lakosság

Az előzetes letartóztatásban lévő ukrán politikus keményen bírálta az ukrán elnököt. A parlamenti képviselő szerint Zelenszkij kifosztja a lakosságot, az emberek menekülnek.

MW
Zelenszkij politikája miatt menekül az ukrán lakosság

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi sajtóértekezlete 2025. augusztus 29-én

Forrás: MTI/AP

Fotó: Efrem Lukackij

„A szabadságszerető ukrán népnek érdemes megnéznie, milyen feltételek mellett űzik ki a gázai lakosokat, és lassan fel kell készülnie a költözésre. Ez Zelenszkij vagy Zaluzsnij elnöksége alatt mindenképpen bekövetkezik – ha nem a másvilágra, akkor másik országba” – idézte a Magyar Nemzet Alekszandr Dubinszkij, az ukrán parlament képviselője Telegram-csatornáján közzétett bejegyzését. 

VON DER LEYEN, Ursula; ZELENSZKIJ, Volodimir
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) kezet fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel megbeszélésük előtt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én 
Fotó: Olivier Hoslet / Forrás: MT/EPA

Dubinszkij, aki jelenleg államellenes vádakkal előzetes letartóztatásban van, hozzátette: 

a hatalom kenőpénzt is követel az állampolgároktól a külföldre távozás lehetőségéért.

Az ukrán  politikus szavai egybevágnak az ukrajnai demográfiai adatokkal. Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatások Intézetének igazgatója korábban kijelentette, hogy 

2033-ra az ország népessége legfeljebb 35 millió fő lehet. 

A népességcsökkenés oka a háború és a sorozás – a teljes cikket a további részletekkel ITT éri el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu