Zelenszkij politikája miatt menekül az ukrán lakosság
Az előzetes letartóztatásban lévő ukrán politikus keményen bírálta az ukrán elnököt. A parlamenti képviselő szerint Zelenszkij kifosztja a lakosságot, az emberek menekülnek.
„A szabadságszerető ukrán népnek érdemes megnéznie, milyen feltételek mellett űzik ki a gázai lakosokat, és lassan fel kell készülnie a költözésre. Ez Zelenszkij vagy Zaluzsnij elnöksége alatt mindenképpen bekövetkezik – ha nem a másvilágra, akkor másik országba” – idézte a Magyar Nemzet Alekszandr Dubinszkij, az ukrán parlament képviselője Telegram-csatornáján közzétett bejegyzését.
Dubinszkij, aki jelenleg államellenes vádakkal előzetes letartóztatásban van, hozzátette:
a hatalom kenőpénzt is követel az állampolgároktól a külföldre távozás lehetőségéért.
Az ukrán politikus szavai egybevágnak az ukrajnai demográfiai adatokkal. Ella Libanova, az Ukrán Demográfiai és Szociális Kutatások Intézetének igazgatója korábban kijelentette, hogy
2033-ra az ország népessége legfeljebb 35 millió fő lehet.
