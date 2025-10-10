49 perce
Adatszivárgási botrány: Radnai Márk találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel
A Tisza Párt elnöke, Radnai Márk lebuktatta a főnökét. Újabb bizonyíték látott napvilágot arra vonatkozóan, hogy ukrán szál szövi át a botrányos Tisza Világ mobilapplikációt.
Radnai Márk és Magyar Péter
Forrás: Magyar Nemzet
Újabb, az ukrán szálat megerősítő részlet derült ki a botrányos Tisza Világ applikációval kapcsolatosan. A Mandiner cikke szerint ugyanis Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, Magyar Péter bizalmasa a HVG-nek adott május 28-i interjúban arról beszélt, Berlinben találkozott az akkor még készülő alkalmazás fejlesztőivel:
Sok politikai szoftver létezik, ki is utaztam Berlinbe, hogy beszéljek egy politikai szakmai eseményen több termékfejlesztővel
– idézte Magyar bizalmasát a cikk szemléjében a Magyar Nemzet.
A portál szerint a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel a május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott volt az előbb említett ukrán hátterű cég, a PettersonApps is.
Vagyis, miközben a Tisza Párt első embere azt állítja, semmilyen kapcsolatuk nincs ukrán fejlesztőkkel,
Magyar Pétert legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk buktatja le, aki maga utazott ki arra a technológiai kiállításra, ahol a Tisza Világ fejlesztésében is akár szerepet kapó ukrán hátterű cég szintúgy képviseltette magát.
