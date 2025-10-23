Az amerikaiak nem mondtak le a békecsúcstalálkozóról, egyedül az időzítés a kérdés (videó)

„Ez azt is jelenti, hogy az előkészületek folyamatosak. Azaz hamisak azok a hírek, álhírek, híresztelések, amelyek arról szóltak, hogy itt megszakadtak volna a tárgyalások, feladták volna az előkészületeket, és ennyi lett volna az egész. Ez nem igaz, ez hazugság, ez álhír” – folytatta.

Az előkészítés továbbra is zajlik. A két külügyminiszter kapcsolatban van egymással, s folytatják azt a munkát, amelynek nyomán el kell jutni majd oda, hogy egy békecsúcstalálkozó sikeres tudjon lenni

– tette hozzá, és úgy vélekedett, hogy mindez „a békepártiaknak nagyon jó hír, a háborúpártiaknak rossz hír”.

Az, hogy ha sikerül előkészíteni a békecsúcstalálkozót, akkor az Budapesten lesz, nem is kérdés. Tehát ez fel sem merül kérdésként, az amerikaiak továbbra is nagyon nagyra becsülik, értékelik Magyarország békepárti politikáját (…) Értékelik, hogy Magyarország minden létező módon megpróbál hozzájárulni a béke megteremtéséhez Közép-Európában

– fogalmazott.

„Abszolút barátként és szövetségesként kezelnek minket, s ez igaz kormányzati, intézményi szinten és igaz személyi vonatkozásban is. Tehát azt is elmondta a kollégám, hogy az Egyesült Államok elnöke Magyarország miniszterelnökét abszolút a barátjának, a szövetségesének tartja, és nagyon várják egyébként a miniszterelnök látogatását majd november elején itt, Washingtonban” – fűzte hozzá.