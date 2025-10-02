Az ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében

Karácsony Gergely ismételten világossá tette, hogy a magyar ellenzék a brüsszeli álláspontot képviseli Ukrajna ügyében – írta a budapesti főpolgármester friss interjújára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A tárcavezető kiemelte, hogy „az ellenzéknek nem probléma, hogy Magyarországot bele akarják rángatni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk sincsen”.

Az ellenzéknek nem probléma, hogy tönkre akarják tenni a magyar gazdákat, és az ellenzéknek az sem lenne probléma, hogy az ukrán maffia átjáróháza lennénk

– folytatta.

„Mi azonban nem a brüsszeli álláspontot, hanem a magyar nemzeti érdeket képviseljük. A magyar nemzet érdeke és akarata pedig az, hogy Ukrajna ne legyen az Európai Unió tagja” – szögezte le.