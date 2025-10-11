Egyre brutlisabb az ukránok mozgósítása, ezúttal egy rokkant férfit hurcoltak el (videó)

Újabb megrázó felvétel született az ukránok kényszersorozásáról – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A hírportál emlékeztetett: Ukrajnában folyamatosak a toborzások, a területi hadkiegészítő központok (TCK) tisztjeinél pedig egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem válogatnak az eszközök között.

Most arról kezdtek el felvételek terjedni a közösségi oldalakon, hogy a toborzók öten támadnak egy rokkant férfira, tuszkolnak be egy autóba, hogy elhurcolják a frontra.