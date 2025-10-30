október 30., csütörtök

1 órája

Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt

Címkék#zavargások#Tanzánia#Szijjártó Péter

Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, ezért a konzulok várják a bajba jutott magyarok jelentkezését – közölte Szijjártó Péter.

MW
Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt

Forrás: AFP

Fotó: Marco Longari

Folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, konzuljaink készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Tanzániában a választásokat követően tüntetések robbantak ki, helyszíni tudósítások szerint lövéseket lehetett hallani, és felgyújtottak egy rendőrkapitányságot.

A zavargások ugyanakkor főleg az ország szárazföldi részét érintették, a turisták körében is népszerű Zanzibárt szigetet nem – tájékoztatott a tárcavezető.

Diplomáciai források szerint az internet-szolgáltatás délután rövid időre helyreállt, ám jelenleg nem működik, így a banki szolgáltatások sem elérhetők. A közúti tömegközlekedés és a tengeri kompjáratok továbbra sem működnek. A Kenya Airways és az Ethiopian Airlines nemzetközi járatai viszont továbbra is repülnek, de a megmaradt kapacitások hamar beteltek, és több repülőteret is lezártak.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy folyamatos a nagykövetségi ügyelet a tanzániai zavargások miatt, a konzulok készek fogadni minden bajba jutott magyar állampolgár jelentkezését.

Jelenleg nincs tudomásunk veszélyben lévő magyarokról a térségben, de folyamatosan nyomon követjük az eseményeket

 – közölte.

Majd hozzátette, hogy a délelőtt folyamán a konzuli védelemre regisztrált magyar állampolgárok mindegyikének közvetlen üzenetet küldtek a Konzinfo applikáción keresztül, és folyamatosan tartják a kapcsolatot a térségben tartózkodó magyarokkal.

Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az érintett utazási irodákkal annak érdekében hogy mielőbb megoldást találjunk a magyarok hazautazására

 – tette hozzá.

