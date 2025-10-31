38 perce
Belebukhat a sorkötelezettség visszaállításának tervébe a német kormány
Lehet, hogy a sorkötelezettség visszaállításának terve lesz Friedrich Merz kancellár bukásának oka: a koalíció végleg megroppan a kötelező katonai szolgálat körüli vitában, miközben Németország gazdasági reformjai is kudarcot vallanak. A sorkötelezettség erőltetése miatt veszélybe került a kormánykoalíció. Németország a sorkatonai szolgálattól a nyugdíjakig terjedő válságokkal, problémás autóiparral és akadozó gazdasági növekedéssel néz szembe.
Friedrich Merz kancellár törékeny koalíciója komoly kihívásokkal szembesül, miközben egyre nagyobb nyomás nehezedik rá Németország mélyreható reformjának végrehajtására – írja a Magyar Nemzet. A konzervatív vezető, aki alig néhány hónappal ezelőtt vette át a hatalmat az összeomlott Olaf Scholz-kormány után, most a gazdasági pangás, a növekvő adósság és a társadalmi feszültségek kereszttüzében találja magát. A koalíció már a kezdetektől instabilnak bizonyult, de a legújabb fejlemények szerint a belső ellentétek miatt akár össze is omolhat. Végül éppen a sorkötelezettség visszaállításának vitatott terve lett az, ami megroppantotta a koalíció gerincét, és Merz kormányának bukását okozhatja.
Merz ígéretei a választási kampányban – amelyek között a bürokrácia felszámolása, a munkaerőpiaci rugalmasság növelése és a zöldátmenet felgyorsítása szerepelt – mostanra üres szavakká silányultak, írja a Politico. A német gazdaság, Európa legnagyobbja, továbbra is recesszióval küzd: az infláció lassan csökken, a vállalatok pedig a magas energiaárakra és a szabályozási terhekre panaszkodnak.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább késlekedjünk – Németországnak újra versenyképesnek kell lennie
– jelentette ki Merz egy múlt heti berlini sajtótájékoztatón, miközben láthatóan feszült volt a koalíciós partnerekkel folytatott viták miatt.
Ruszin-Szendi Romulusz tagadja a sorkatonaság visszaállításával kapcsolatos kijelentéseitSzánalmasan magyarázkodik a bukott vezérkari főnök.
Belebukik Németország kormánya a háborúpártiságba
A törésvonalakat elsősorban a költségvetési reformok körüli nézeteltérések jelzik, de a végső csapást a sorkötelezettség visszaállításának terve okozta.
Merz és a CDU/CSU védelmi szakértői a Bundeswehr megerősítése érdekében szorgalmazták a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, válaszul az ukrajnai háború és a NATO-kötelezettségek nyomására.
Az SPD azonban hevesen ellenállt, szerintük ez sérti az egyéni szabadságjogokat és felesleges költségekkel terhelné a költségvetést.
A Bundeswehrnek 2035-re el kell érnie a 260 000 katonát a jelenlegi körülbelül 180 000-ről. A konzervatívok újra be akarják vezetni a „lottóalapú” behívót, ha az önkéntes toborzás kudarcot vall – az állampolgári kötelességre, mint a nemzeti ellenálló képesség gerincére hivatkozva.
A Boris Pistorius védelmi miniszter által támogatott SPD azzal érvel, hogy a kényszer csak hatékonyságvesztést eredményezne Németország újrafelfegyverzése szempontjából kulcsfontosságú időszakban. Pistorius már meghiúsította a két parlamenti csoport közötti kompromisszumot, elutasítva a kötelező elemek újbóli bevezetését.
A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy a 18 éves újoncok hat hónapos kiképzése aligha szolgálná ki a Bundeswehr csúcstechnológiai szükségleteit.
A koalíció múlt héten kudarcot vallott egy kulcsfontosságú törvényjavaslat elfogadásában, amely a nyugdíjrendszer átalakítását célozta volna – de a valódi robbanóanyag a sorkötelezettség körüli vita lett, amely szétszakította a szövetséget.
Ez a fiaskó nem csupán a parlamentben okozott zavart, hanem a közvélemény bizalmát is aláásta.
Ha a koalíció a sorkötelezettség miatti végső szakadás következtében felbomlik, Németország előre hozott választásokkal nézhet szembe, ami tovább mélyítheti a belpolitikai káoszt. Az Alternatíva Németországért (AfD) jobboldali párt eközben kihasználja a helyzetet, kampányolva a „rendszerváltás” mellett.
A német kancellár elismerte, hogy a migráció tévút és hogy országa gazdasága válságban vanA német kancellár szerint a migráció tévút, gazdasági válságról és békepolitikáról beszélt.
Az Insa közvélemény-kutató intézet Bild számára készített felmérése szerint a németek kevesebb mint egyharmada gondolja úgy, hogy a koalíció képes lesz kormányozni a 2029-es törvényhozási ciklus végéig, és a kormány támogatottsága rekordalacsony szintre, mindössze 25 százalékra esett vissza, az AfD pedig megelőzte Merz pártját.