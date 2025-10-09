Kormányinfó
42 perce
Kövesse nálunk élőben Gulyás Gergely sajtótájékoztatóját
Jönnek a legfrissebb kormányzati döntések.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön fél tíztől sajtótájékoztatót tart, amelyen ismertetik a kormány legújabb döntéseit.
Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.
Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre