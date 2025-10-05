Hamar lecserélhetik Magyar Pétert, már az utódot is kijelölhették

Egyre több jel és a politikai logika is arra utal, hogy elveszett a magyar ellenzék támogatóinak bizalma Magyar Péter iránt – írja a Magyar Nemzet az Ellenpont alapján. A portál már korábban beszámolt róla, hogy Brüsszelből lefokozhatják Magyar Pétert, mert esélytelennek tartják a választási győzelemre. Egy Századvég-kutatás azt mutatja, hogy a Tisza Párt elnökének jelentős az elutasítottsága, Karácsony Gergely egyértelműen szimpatikusabb a választóknak. Így okkal feltételezhető, hogy a Magyar Pétert támogató brüsszeli vezetők is készítettek kutatásokat, és azok ugyanezt az eredményt hozták.

Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

Az Ellenpont birtokába jutott a Századvég szeptemberben készített, eddig még nem publikált reprezentatív felmérése, amely szerint

Karácsony Gergely népszerűbb Magyar Péternél.

A megkérdezettek 45 százaléka vélekedik pozitívan Karácsonyról, míg Magyarról csupán 41 százalék. A kutatás leglényegesebb eleme azonban az, hogy

Magyar Péter elutasítottsága nagyon magas.

A megkérdezettek 55 százaléka rossz véleménnyel van a baloldali pártelnökről. A főpolgármesternél ez a szám kisebb, 51 százalék. Mindebből az következik, hogy Karácsony Gergelynek jobbak az esélyei a kormánypártokkal szemben 2026 áprilisában. Ráadásul a tendencia is Karácsony mellett szól. Okkal feltételezhető, hogy hasonló adatokat mértek a Manfred Weber vezette Európai Néppárt által megrendelt kutatások is.

Magyar Péter túl van a csúcson

Az is lényeges, hogy miként és miért következett be ekkora változás, hogy mostanra már Karácsony Gergely is esélyesebb jelölt, mint Magyar Péter. A Tisza Párt elnökét sokan elutasítják. Több korábbi kutatás is kimutatta, hogy még a saját szavazótáborán belül sem örvend maradéktalan népszerűségnek. A Nézőpont Intézet egyik felmérése szerint a Tisza-szavazók majdnem felének sem szimpatikus a személye.

Ráadásul Magyar Péter elérte a maximumot, a Fidesztől egyetlen szavazatot sem tud elvenni, és a bizonytalanokat sem tudja megszólítani.

Tehát mostanra Magyar Péter vált a legnagyobb gátjává a Tisza és az ellenzék növekedésének. Vele az ellenzék esélytelen a választáson.

A főpolgármester ismét készülhet az indulásra

Feltűnő, hogy a főpolgármester az elmúlt időszakban egyre gyakrabban lép ki a szerepéből, és nem városvezetőként viselkedik, hanem jelentősebb politikusnak mutatja magát.