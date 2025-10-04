35 perce
Háromszorosan verné el a családokat a Tisza Párt a megszorításokkal (videó)
Az alacsony adó versenyképességi kérdés is.
Hármas satuba fognák a magyar családokat a Tisza Párt megszorításai – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Cseh Tamás Zoltán, az AK energiapolitikai tanácsadója. Az első az adóemelés, a második a rezsicsökkentés megszüntetése, a harmadik pedig az energiaárak elszállásával egy több mint 10 százalékos gerjesztett infláció. Nemcsak arról van szó, hogy egy „kicsit” emelnének az adókon, hanem arról, hogy a magyar családok pénztárcái egy Tisza-kormány alatt igen komoly, hármas szorításba kerülnének: többet kellene fizetni az energiáért, több adót vonnának el és emellett többet is fizetnének a boltokban az árak emelkedése miatt – fejtette ki az energiapolitikai tanácsadó.
Az alacsony társasági adó versenyképességi kérdés is – hangsúlyozta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. (Ismert: a Tisza Párt ezt 9 százalékról 25 százalékra emelné.) – A napokban adták át a BMW debreceni gyárát. Egy konferencián osztrákok kérdezték tőlem, hogy 160 város versenyzett a beruházásért, hogyhogy Magyarország és hogyhogy Debrecen kapta meg? Nyilván az egyik ok az alacsony társasági adó volt. A multinacionális vállalat azt látta, hogy míg a szomszédos országokban tizen- és huszonvalahány százalék ez az adókulcs, addig nálunk 9 százalék. Ez egy fontos elem volt a döntésben – mutatott rá a kutatási igazgató.
A műsorban vita volt arról, hogy egyértelmű vagy zavaros-e a Tisza adópolitikája. Cseh Tamás Zoltán szerint abban konzekvensek, hogy adóemelést akarnak. Ami miatt nem konzekvensnek tűnnek, az csak elterelés, elterelés a valós céljaikról. Tarr Zoltán elhíresült szavai szerint kormányra kell kerülni, és utána mindent lehet. A tanácsadóik pedig elkötelezetten képviselik azt, hogy itt adóemelésre van szükség. Erről beszélgetnek egymás között őszintén – hívta fel rá a figyelmet az Alapjogokért Központ energiapolitikai tanácsadója.
A kormány gazdaságfilozófiája az, hogy a munkát terhelő adókat csökkentette, ellenben a fogyasztást terhelő adókat növelte, volt egy áfaemelés – mondta Pásztor Szabolcs. Az üzenet a következő:
ha valaki szeretne dolgozni, akkor erre van lehetősége, a pótlólagos munkavégzést nem vonja el adó formájában az állam. Ellenben ha valaki úgy dönt, hogy egy több tízmilliós német prémium luxusautót vásárol, akkor az áfabefizetések révén több tízmillió forinttal járul hozzá a költségvetéshez
– foglalta össze az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
