A Soros-hálózatból landolt a Tisza-szigetbe Magyar Péter aktivistája
A Soros-alapítványokhoz köthető Atlantic Council volt energetikai szakértője a Tisza-sziget aktivistái között tűnt fel. Holoda Attila a brüsszeli energiapolitika híve, vehemensen támadja a rezsicsökkentést.
Magyar Péter aktivistája ellenzi a rezsicsökkentést
A rezsicsökkentést „politikai terméknek” nevező szakember most Magyar Péter köreihez csatlakozott, és Brüsszel energiapolitikai narratíváját erősíti – írja az Ellenpont cikkének szemléjében a Magyar Nemzet.
Holoda Attila a Soros-féle Open Society Foundation által támogatott Atlantic Council nevű nemzetközi agytröszt magyarországi partnerének energetikai szakértője. Ennek megfelelően a magyar energiapolitikával kapcsolatos álláspontja egybevág a brüsszeli kritikákkal: szerinte a rezsicsökkentés csak egy politikai termék, amelynek a felárát a lakosság fizeti.
Nem sokkal a Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda felbukkant a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontroll.hu felületén is, ahol az orosz energiahordozókról való leválást sürgette.
Az energetikai szakértő 2024. augusztus 28-án, a csoport alapításakor csatlakozott a Feláldozható Médiamunkások Tisza-szigete nevű csoporthoz.
A csoportot a nemrég elhunyt Mikó Róbert, a Dankó Rádió volt csatornaigazgató-helyettese alapította, tagjai többnyire korábbi műsorvezetők, szerkesztők. A Tisza-sziget jelenleg is elérhető, azon kormánykritikus tartalom található, de a hozzá tartozó felület „szüneteltetve” státusban van.
Holodát tehát 2024 augusztusa óta a Tisza aktivistájaként tartják számon. Ennek fényében különösen érdekes, hogy milyen nyilatkozatokat tett az elmúlt időszakban. Ahogy az is, hogy milyen háttérrel került a Tisza-aktivisták körébe.
Holoda szerint a rezsicsökkentés átverés volt, csak az emberek nem értik
Holoda, aki a rezsicsökkentés éles kritikusaként került a párt aktivistáit gyűjtő Tisza-szigetbe, már 2023-ban arról beszélt,
átverés volt a rezsicsökkentés, csak az emberek nem értik.
Ezzel a hozzáállással utóbb hamar beilleszkedett a Tisza Pártba, amelynek vezetője, Magyar Péter azt mondta, a rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van rezsicsökkentés.
A Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda egyre hangosabban visszhangozta a Tisza Párt és Brüsszel álláspontját az energiapolitika kapcsán.
A Kontroll.hu-nak adott interjúban még arról beszélt, szerinte igazságtalan a rezsicsökkentés, mivel aki kevesebb fogyasztót üzemeltet egy háztartásban, az kevésbé részesül belőle, míg a gazdagabbak akár több ingatlanban is igénybe vehetik a támogatást. Ezt követően viszont egyre élesebben sorolt be a Tisza Párt narratívája mellé. Az elmúlt időszakban többek között arról beszélt, hogy
a rezsicsökkentés csak egy politikai termék, mindegy, hogy honnan jön a gáz. Ez a kijelentés tulajdonképpen megegyezik azzal, miszerint Magyar Péter humbugnak tartja a rezsicsökkentést,
majd a szankciópárti álláspont mellett sorolt érveket, valamint lakossági illúziónak, vállalati csapdának minősítette a rezsicsökkentést.
Holoda nemrég azzal érvelt az orosz olaj magyarországi importjának felfüggesztése mellett, hogy Oroszország számára fontos az üzemanyag-eladásból származó bevétel, így hazánknak szolidaritásból le kell válnia az orosz energiahordozókról.
Mindez azonban nemcsak a Tisza Párt kommunikációjával vág össze, hanem a nemzetközi baloldal és a Soros-hálózat álláspontját is tükrözi.
