Békemenet

25 perce

Így lohol a kétségbeesett Magyar Péter a Fidesz után

A Tisza-vezér hónapok óta nem képes uralni a közbeszédet, ezért igyekszik másolni a kormánypártok kampánystratégiáját. A kötcsei polgári piknik mellé megszervezett balhéja és a Békemenettel párhuzamosra bejelentett nemzeti menete után most a nemzeti konzultációt utánozná le „Nemzet Hangja” néven.

MW

Magyar Péter továbbra sem találja a lépést a kommunikációs térben. A pártelnök késő tavasz óta képtelen uralni a napirendet, és úgy tűnik, hogy mindezt a kormánypártoktól lopott stratégiával próbálja orvosolni, egyelőre sikertelenül – írta a Magyar Nemzet.

magyar péter
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás:  MW

Mint ismert, a Tisza október elsején elindította második, országos szavazási akcióját Nemzet Hangja néven. Mindez a nemzeti konzultáció olcsó utánzatának tűnik, ráadásul egy az egyben rászervezték a kormánypártok tájékoztató kampányára, amelyet a Tisza Párt kiszivárgott tervei alapján készítettek, megpróbálva ellensúlyozni annak társadalmi hatását. 

 

Magyar Péter a nemzeti konzultációt másolná

Orbán Viktor szeptember 7-én jelentette be, hogy nemzeti konzultációt indítanak a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveivel kapcsolatban. Az Index értesülései szerint a Tisza Párt ugyanis nemcsak a többkulcsos személyi jövedelemadó (szja) bevezetésére készül, hanem drasztikusan, akár háromszorosára emelné a társasági adót is, miközben a tőkejövedelmeket sávosan, 20–40 százalék között adóztatná. A párt adópolitikai terveiről szóló értesülést több forrás is megerősítette. Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnöke ráadásul a párt etyeki fórumán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

A nemzeti konzultáció kifejezést Orbán Viktor eredetileg egyébként a 2005-ös „országértékelő beszédében” használta abban az összefüggésben, hogy a Fidesz a 2006-os parlamenti választásokat úgy akarja megnyerni, hogy tervezett intézkedéseit a választópolgárokkal folytatott párbeszéd alapján építi fel. 

Az ezt követő országjáró rendezvénysorozaton szóban, kérdőíveken, illetve postai úton kérdezték a választók véleményét politikai és közéleti kérdésekben. A nemzeti konzultáció tehát közel húsz éve bevett gyakorlat a kormánypártoknál, 2010 óta összesen 14-szer kérték ki a magyarok véleményét ebben a formában.

 

Mást is igyekszik másolni a Tisza Párt

Hasonló próbálkozás Magyar Pétertől az is, hogy káoszt próbál előidézni a fővárosba nemzeti ünnepünkre. Emlékezetes: Orbán Viktor szeptember végén bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten. Alig telt el néhány óra, 

Magyar Péter arról írt, hogy nemzeti menetet szervez a fővárosban.  

Mielőtt a Tisza-vezér azt állítaná, hogy az ötletet tőle lopta a Fidesz, érdemes megjegyezni, hogy az első békemenetet 2012 januárjában tartották meg, a Nem leszünk gyarmat! jelszóval mintegy négyszázezren álltak ki a hazai és nemzetközi támadások kereszttüzébe került Orbán-kormány mellett. 

Magyar Péter korábban többször is részt vett egyébként a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak. 

Hasonló próbálkozás egyébként történt már néhány héttel ezelőtt: Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz. A kormánypártok nála hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de 

Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. 

Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián. Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként. 

