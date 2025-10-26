22 perce
Kezdhetnek aggódni Brüsszelben: Fico Orbán Viktorral tárgyalt a Patriótákhoz való csatlakozásról
A szlovák miniszterelnök, Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írta a szlovák sajtó.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
Robert Fico az Európai Tanács legutóbbi ülésén Orbán Viktorral tárgyalt arról, hogy pártja, a Smer csatlakozzon a Patrióták Európáért pártcsaládhoz – írja az Ansa.it a szlovák sajtóra hivatkozva - vette észre a Magyar Nemzet.
A Smert egy héttel korábban zárták ki a szocialista pártcsaládból, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) amszterdami kongresszusán.
Folyamatos egyeztetések zajlanak a két miniszterelnök között. A cél akár egy Orbán–Fico–Babis-tengely is lehet Európában
– nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
„A mi részünkről az ajtó nyitva áll. Robert Ficónak és pártjának kell eldöntenie, merre lépnek tovább. Baloldali háttérből jönnek, de a pártban szuverenista irányvonal érvényesül. Meglátjuk, hogyan döntenek”
– tette hozzá a miniszterelnöki tanácsadó.
