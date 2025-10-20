Kimondták az ukrán katonai vezetők szankcionálásával kapcsolatos magyar javaslat megalapozottságát

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén üdvözölte, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata immár jogilag megalapozottnak találta azt a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért.

Az Európai Tanács jogi szolgálata megállapította, hogy az a három személy, akit mi szankciós listára akarunk helyeztetni, valóban felelősséget visel az erőszakos sorozásért Ukrajnában

– tudatta.

„Ez az az erőszakos sorozás, amelynek következtében magyar ember is már meghalt” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter ezért arra szólította fel az EU-t, hogy az érintett ukrán katonai vezetőket azonnali hatállyal helyezzék szankciós listára az Európai Tanács jogi szolgálatának véleménye szerint is jól alátámasztott magyar javaslatoknak megfelelően.

Magyarországról júliusban kitiltották a kényszerszorozásokért felelős három ukrajnai tisztségviselőt, akiknek a szankciós listára helyezését ekkor a kormány az Európai Uniónál is kezdeményezte. Minderre azt követően került sor, hogy Sebestyén Józsefet toborzók agyonverték Ukrajánban.