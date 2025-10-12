október 12., vasárnap

A kulcsszó: tehetséggondozás.

Egyre több tanár juthat pluszpénzhez, mutatjuk a részleteket

Tovább bővült a Köbüki-ösztöndíjprogramra jogosult tanárok köre – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzetnek adott interjújában Varga-Bajusz Veronika. A KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárának elmondása szerint már az idegen nyelveket tanító pedagógusok és a szakmai tárgyakat oktatók is pályázhatnak. A program célja, hogy a tehetséges diákokkal kiemelten foglalkozó, a versenyekre és az előadásokra őket felkészítő tanárok tevékenységét megköszönjék, és arra kérjék őket: ne hagyják abba, amit tesznek.

Már az idegen nyelveket tanító pedagógusok és a szakképzésben szakmai tárgyakat oktatók is pályázhatnak a Köbüki-ösztöndíjprogramra – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzetnek adott interjújában Varga-Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hangsúlyozta: a tárca folyamatosan konzultál a Nemzeti Pedagógus Karral arról, hogy miként finomhangolják a programot, mivel céljuk az érintettek minél szélesebb körének elérése és támogatása, ez alapján hozták ezt a döntést is. 

Ennek köszönhető az idei bővülés mind a nyelvtanárok, mind a szakképzésben oktatók bevonásával, akik a diákjaikat eredményesen készítik fel a versenyekre. Mint mondta, ennél a tanári ösztöndíjprogram megalkotásánál az motiválta a kormányt, hogy a tehetséges diákokkal kiemelten foglalkozó, a versenyekre és az előadásokra őket felkészítő tanárok tevékenységét megköszönjék, és arra kérjék őket: ne hagyják abba, amit tesznek. Hozátette, a Köbükinek két komponense van: az egyik, amelyben

a tanárok sikeresen készítettek fel diákokat rangosabb hazai és nemzetközi versenyekre, vagyis a fiatalok jó helyezést értek el.

Ezeket a tanárokat gyakorlatilag automatikusan bevonják az ösztöndíjprogramba, és így megkapják az ezzel járó havi 75 ezer forintot. A Köbüki másik komponensében az elmúlt három évet vizsgálják, és minden olyan tehetséggondozó tevékenységet értékelnek, amelyből az látható, hogy a fiatalok tehetséggondozása aktívan, lelkesen és sikeresen valósul meg.

Az államtitkár arra is kitért, hogy érdemes a pályázati kiírást figyelmesen átolvasni, mert ebben határozzák meg a tehetséggondozói ösztöndíjpályázatok elbírálásánál figyelembe vett versenyeket. Erről bővebben a Magyar Nemzet hasábjain olvashat.

 

