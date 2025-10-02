Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolti bácsi karakterét

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán új bejegyzést osztott meg a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében. Mint írta, Juhász Péter a nem létező ózdi gyermekotthon pedofil rémtetteiről szóló lejárató videójában szándékosan eltitkolta, hogy kitől szerezte az információt. Ahogy azt is, hogy a rágalmazás alapját képező hangfelvételen ki beszél. Juhász az illetőt csak „Lajosnak” nevezte.

De ki is valójában az ember, aki Juhász Péterrel közösen megalkotta a »Zsolti bácsi« karaktert?

– tette fel a kérdést Kocsis.

Kiemelte, hogy múlt hét szombaton hitelesnek tűnő információkat kapott egy magánszemélytől az eltitkolt „Lajosra” vonatkozóan. Ezt azonban a közösségi médiában és az interneten fellelhető adatok, videók alapján ellenőrizni kellett, de tegnapra teljesen egyértelművé vált a frakcióvezető számára, miután beszélt olyanokkal, akik személyesen is ismerik.

Kocsis tudatta, hogy

ezt az embert Látó Jánosnak hívják.

Ismertette, hogy Látó és Juhász kölcsönösen felkeresték egymást, majd megindították az addigra már jól felépített rágalomhadjárat legikonikusabb részét, amelyben szinte egyértelművé tették a lejáratni kívánt politikus személyét.

A frakcióvezető állítása, hogy

Látó és Juhász alkotta meg a „Zsolt bácsi” képzelt karakterét.

A politikus részletesen bemutatta Látó Jánost, aki szerint az egyik legnagyobb Antikrisztus maga a római pápa. Emellett Látó kétszer is kilépett a Hit gyülekezetéből és az általa alapított alternatív szektában lett prédikátor. A prédikációk pedig a Youtube-on, a gardróbszekrénye előtt zajlanak.

Látó a prédikációiban rendszeresen nőgyűlölő, és a cigány kisebbségre nézve negatív megjegyzéseket tesz, de kuruzslással is foglalkozik

– tudatta Kocsis.

Beszámolója szerint Látó János büszkén meséli el, hogy a prédikációja hatására egy nőnek eltűnt a vállából a rögzítő platina, majd meggyógyult. Látó szerint orvosi zárójelentés is van a csoda tételről. De Látó azt is mondta magáról, hogy visszanövesztett egy elsorvasztott agyat is.

Kár, hogy nem a sajátját

– jegyezte meg Kocsis.