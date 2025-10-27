9 perce
Kövesse nálunk élőben: Orbán Viktor exkluzív interjút ad!
A miniszterelnök a pápai audienciáról beszélt az M1-nek Rómában. Orbán Viktor az interjúban elmondta, van a világban egy háborúellenes, rejtett kapcsolatrendszer, amelynek a spirituális vagy lelki központja a Vatikánban van.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és XIV. Leó pápa
Forrás: Facebook
Orbán Viktor az interjú kezdete előtt a közösségi oldalán már megosztott egy részletet a beszélgetésből
Ebben elmondta, van a világban egy háborúellenes, rejtett kapcsolatrendszer, egy hálózat, amely egy olyan vezetőkből álló kapcsolati háló, akikről mindenki tudja, hogy a legfontosabb számukra a béke.
Ennek a hálózatnak két sűrűsödési pontja van. Az egyik egy hatalmi, ahol a békéhez, a békéhez szükséges és a háború ellen felhasználható valóságos politikai eszközök vannak, itt most amerikai elnök áll a középpontban. A korábbi amerikai elnök nem itt állt. És van egy spirituális vagy lelki központja is ennek a hálózatnak, ahonnan újra és újra energiát, motivációt, elkötelezettséget, áldást, bátorítást kapnak a háború ellen küzdő politikusok. Ez pedig itt van a Vatikánban, magánál a Szentatyánál
– fogalmazott a miniszterelnök.