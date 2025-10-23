47 perce
Magyar miniszterelnök: Aki magyar, velünk tart!
A legnagyobb Békemeneten való részvételre buzdította a magyarokat a közösségi oldalán Orbán Viktor.
gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Elvis Presley téren 2025. október 23-án
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
„Aki magyar, velünk tart!” – osztotta meg üzenetét a közösségi oldalán a Békemenettel kapcsolatban a kormányfő.
Orbán Viktor egy fotót is megosztott a posztban, amelyhez ezt írta:
A legnagyobb Békemenet.
Korábbi bejegyzésében Orbán a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.
A sorsdöntő október 23-i gyülekező reggel 9 órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul.
Az útvonal a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vezet a Kossuth térre. Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén, 13 órakor kezdődik.