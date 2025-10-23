Magyar miniszterelnök: Aki magyar, velünk tart!

„Aki magyar, velünk tart!” – osztotta meg üzenetét a közösségi oldalán a Békemenettel kapcsolatban a kormányfő.

Orbán Viktor egy fotót is megosztott a posztban, amelyhez ezt írta:

A legnagyobb Békemenet.

Korábbi bejegyzésében Orbán a háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

A sorsdöntő október 23-i gyülekező reggel 9 órakor kezdődött a budapesti Elvis Presley téren, ahonnan a menet 11 órakor indul.