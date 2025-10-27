október 27., hétfő

Nincs új a nap alatt

19 perce

Magyar Péter már Gyurcsányt másolja, leporolta a régi balos szlogent

Címkék#Gyurcsány Ferenc#Fidesz#szlogen#Deák Dániel#baloldal#Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke nem túl eredeti szlogennel rukkolt elő. Magyar Péter azzal a felhívással buzdította híveit, amit a baloldal használt a 2018-as választások után – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Deák Dániel.

MW
Magyar Péter már Gyurcsányt másolja, leporolta a régi balos szlogent

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter legújabb szlogenje az, hogy „Mi vagyunk a többség!”. Természetesen ez sem eredeti ötlet, sokaknak ismerős lehet: ugyanezt a szlogent használta a baloldal a 2018-as parlamenti választás után, amelyen szintén kétharmados győzelmet aratott a Fidesz – idézte a Magyar Nemzet Deák Dániel bejegyzését. 

GYURCSÁNY Ferenc
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció volt elnöke
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás:  MTI

A XXI. Század Intézet vezető elemzője emlékeztetett, hogy 

az ellenzék nehezen tudta megemészteni a Fidesz győzelmét 2018-ban is,

ezért hónapokon át tartó tüntetéssorozatot szerveztek, több tízezres tüntetést is tartottak.

A hangoskodás ellenére a Fidesz nyerte a választást 2018-ban és 2022-ben is, ugyanis a többséget nem a szlogenek szintjén kell puffogtatni, hanem a szavazatok számában kell megszerezni. Ahogy október 23-án is kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén

– zárta bejegyzését Deák Dániel. 

 

