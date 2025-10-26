Magyar Pétert a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él

Mint ismeretes, miután Orbán Viktor meghirdette a digitális polgári körök országjárását, a Tisza-elnök gyorsan rászervezett az eseménysorozatra: ő is ott és akkor tartja országjáró állomásait, ahol a DPK állomásozik majd éppen.

Ez az ember a kötekedési lehetőségeket keresi, a balhévágy hajtja, a konfliktusokból él. Ezt csinálta a családjában, és most ezt borítja rá a magyar közéletre is.

„Nem válaszolunk a provokációra. Illetve nem most. Majd áprilisban” – fűzte hozzá az EP képviselő.