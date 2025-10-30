Magyar Péter belebukhat az újabb adóemelési botrányba

Magyar Péter ismét perrel fenyegetőzik: miután újra elkezdtek terjedni a neten a Tisza nyugdíjakkal kapcsolatos elképzelései, Magyar Péter áldozati pózba vágta magát és perrel fenyeget mindenkit, aki beszámol ezekről. Mindez jelzi, hogy nagyon érzékenyen érinti, hogy kiszivárogtak a valódi terveik – idézte a Magyar Nemzet Deák Dánielnek a gyorselemzését.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott:

miközben Magyar Péter vehemensen tagad, egy újabb tiszás képviselő, Bovier György szólta el magát a terveikkel kapcsolatban, mint fogalmazott, nem lesz semmiféle nyugdíjemelés.

Deák felidézte, hogy nem ez az első eset: korábban is elszólták már magukat: a Tisza-közeli közgazdászok, de Tarr Zoltán Tisza-alelnök is bevallotta, hogy a nyugdíjrendszer megszüntetésére készülnek, egyebek mellett eltörölnék a 13. havi nyugdíjat, a nők korkedvezményes nyugdíjba vonulását, illetve meg is adóztatnák a nyugdíjakat.