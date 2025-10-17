Megszorítás minden fronton: a Tisza Párt a nyugdíjasokat sem kímélné

A Magyar Nemzet összegyűjtötte, milyen kijelentéseket tett eddig Magyar Péter környezetének egyik úgynevezett szakértője. Simonovits András úgy véli, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjak esetében, ezért azokat csökkenteni kellene – például a magasabb nyugdíjak megadóztatásával. Egy korábbi írásában azt is kifejtette, hogy a Nők40 elnevezésű korkedvezményes programot meg kellene szüntetni, a rögzített nyugdíjkorhatár bevezetését pedig hibának tartja.

Simonovits András

Forrás: Ellenpont

Simonovits bedobta a 13. havi nyugdíj egységesítését, de jó eséllyel ez is húsba vágó fájdalom lenne sok magyar idősnek. Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva a szakértő azt mondta, hogy