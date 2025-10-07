október 7., kedd

Amália névnap

14°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Éles kritika

3 órája

Menczer Tamás szerint Weber kezében marad Magyar Péter nyakörvének a póráza

Címkék#Manfred Weber#Magyar Péter#Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar Péter mentelmi jogát. „Marad Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren” – írta Menczer Tamás.

MW
Menczer Tamás szerint Weber kezében marad Magyar Péter nyakörvének a póráza

Menczer Tamás szerint nem meglepő, hogy Manfred Weber kimentette Magyar Pétert

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Nem függesztették fel Magyar Péter mentelmi jogát. „Weber továbbra is fogja neki. A kezét” – indította e Facebook-bejegyzését Menczer Tamás, szúrta ki a Magyar Nemzet. 

MENCZER Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója 
Fotó: Hegedüs Róbert

A poitikus szerint 

az Európai Néppárt elnöke, Manfred Weber „minden eszközzel védi” Magyar Pétert, akit saját „bábfigurájaként” használ fel Orbán Viktor leváltására. 

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter teljes mértékben Brüsszel érdekeit szolgálja:

Weber diktál, Péter végrehajt.

Hozzátette: A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, lemondana a szuverenitásról, és adót vetne ki, amiből a multik és a bankok profitálnának.

A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!

zárta a Magyar Nemzet által szemlézett bejegyzését Menczer Tamás.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu