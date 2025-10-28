19 perce
Menczer Tamás: Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot (videó)
Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot: messze a méretünk, gazdasági vagy katonai erőnk felett kezelnek bennünket. Bármikor készen állunk a Budapesti Békecsúcs megrendezésére – közölte a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
Menczer Tamás a bejegyzése alatt megosztott videójában azt mondta:
Magyarország történelmet csinál,
egy tízmilliós ország a világpolitikában – a miniszterelnökének köszönhetően –, messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálna.
Messze ezen a pozíción felül vagyunk, azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát, és egyébként más sorsdöntő kérdésekben is azt a politikát, a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látták
– fogalmazott a politikus.