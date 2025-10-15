október 15., szerda

Nemzetpolitika

Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait fogadta a Karmelita kolostorban

A miniszterelnök szerint közösségeink egyben vannak.

Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait fogadta a Karmelita kolostorban

Orbán Viktor miniszterelnök (k) fogadja a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én

Forrás: . MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán állófogadás keretében fogadta a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait a Karmelita kolostorban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A fogadáson a miniszterelnök beszélt a világpolitika aktualitásairól, a magyar nemzetpolitika sikereiről, és hangsúlyozta:

stabilak vagyunk, erősek vagyunk, a közösségeink egyben vannak.

 

