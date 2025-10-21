Baleset
2 órája
Orbán Viktor: a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk
A miniszterelnök a százhalombattai olajfinomítóban keletkezett tűz után a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel is egyeztetett.
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
Hétfő este tűz ütött ki a Mol százhalombattai kőolaj-finomítóban. A lángokat azóta eloltották, dolgoznak a kárelhárításon, a baleset pontos okát vizsgálják.
Az eset után Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte, hogy egyeztetett a MOL vezetőivel, valamint a belügyminiszterrel is.
A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van, a tűzeset körülményeit pedig a lehető legszigorúbban kivizsgálják.
